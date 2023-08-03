"Без права на помилку": інженери ДШВ розповіли про роботу на фронті (відео)

Російські загарбники всіляко намагаються вполювати інженерні машини ЗСУ, щоб загальмувати наступ Сил оборони України.

Сапери 81-ої окремої аеромобільної бригади ЗСУ розповіли про особливості роботи на фронті. Відповідне відео опубліковане у Facebook підрозділу.

Прокладання та замінування доріг та створення мінних загороджень – основне завдання інженерів. Військовослужбовці розповіли, що відповідна техніка постійно працює під час артилерійських обстрілів та небезпечних ситуацій. На напрямку, де перебувають бійці, постійно відновлюють дорогу, адже російські загарбники все знищили навкруги.

Переважно також їхня діяльність здійснюється у лісистій місцевості. Приблизно за 30 хвилин можуть прокласти 100 метрів дороги.

"З піском легше, але він швидко розмивається після дощу. Доводиться ще раз їхати", – розповіли військові.

Для російських окупантів інженерна техніка – одна з головних цілей. Загарбники всіляко намагаються вполювати такі машини.

Контрнаступ ЗСУ: робота саперів на фронті

Артилерійська розвідувальна група 27 липня показала, як розміновує території на півдні. Часто сапери знаходять протитанкові та протипіхотні міни, а російські загарбники вигадують різні способи, аби ускладнити завдання щодо розмінування. Сапери розповіли, що іноді їм вдається знаходити нерозірвані боєприпаси, що прилетіли, але не вибухнули.

Також у липні стало відомо, як бригада "Кара-Даг" на південному напрямку знищує мінні поля. Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги.

Нагадаємо, 28 липня в МВС розповіли про складнощі контрнаступу на півдні України. За словами міністра МВС Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватись крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців та техніку.