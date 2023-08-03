Спалили "рідкісного звіра": ЗСУ вперше показали знищення російської "БРЕМ-Л" (відео)

До цього моменту Сили оборони не документували знищення цієї техніки, але вже мали нагоду затрофеїти подібну машину — "БРЕМ-Ч" у квітні 2022 року.

На Запорізькому напрямку російські окупанти втратили ремонтно-евакуаційну машину. "БРЕМ-Л" поцілив українськй дрон з вибухівкою. Про це повідомляє у твітер спільнота GloOouD.

"Спалили рідкісного звіра — російську "БРЕМ-Л". Запорізький напрямок. Ймовірно, це перший задокументований відеофакт знищення цієї техніки", — йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що евакуаційну машину російські окупанти припаркували на дорозі серед поля. Її помітили українські аеророзвідники і скористалися моментом, закинувши вибухівку просто у люк "БРЕМ-Л". В салоні стався вибух, а потім спалахнула пожежа.

Раніше ЗСУ на одному із напрямків захопили броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-Ч, призначену для евакуації бойових машин піхоти та іншої легкої бронетехніки ворога. Це сталося у квітні 2022 року.

"БРЕМ-Л" ЗС РФ: що відомо

"БРЕМ-Л" — російська броньована ремонтно-евакуаційна машина на гусеничній базі. Її називають "Беглянка". Створена на базі шасі БМП-3 і призначена для евакуації та технічної підтримки бронетехніки серії БМП-3, а також іншої легкої броньованої техніки та військових вантажівок.

Вона незамінна під час евакуації несправних/пошкоджених БМП, БТР та інших машин легкої категорії з-під вогню противника, ремонту та технічного обслуговування машин у польових умовах.

"БРЕМ-Л" оснащена спеціальним обладнанням: тяговою лебідкою, крановою установкою, засобами буксирування, електрозварювальим обладнанням тощо.

Російська "Брем-Л" Фото: Кузьмін В.

Для перевезення екіпажу евакуйованої машини в БРЕМ обладнано два додаткові місця. Максимальна швидкість по шосе — 70 км/год.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту ЗС РФ втратили ЗРК "Бук". Вартісну ворожу техніку "вполював" американський HIMARS.