Є три сценарії: аналітики з ISW розповіли, як і коли ЗСУ прорвуть лінію оборони РФ

Є відразу кілька варіантів переможного для України бою, але всі вони вимагають чимало сил і витримки. Також багато що залежить від західних партнерів, які постачають Києву озброєння.

Аналітики спрогнозували, за якого сценарію контрнаступ Збройних сил України можна буде назвати успішним. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни Кароліна Гірд і Катерина Степаненко, а також Фредерік В. Каган з американського інституту підприємництва в матеріалі TIME 3 серпня.

За їхніми словами, ситуація все ще залишається сприятливою для української сторони, хоч війська на полі бою отримали лише обмежений прогрес на полі бою. Є кілька варіантів того, як може відбутися переможне просування.

Насамперед вони зазначили, що сьогоднішній український механізований прорив можна буде використати проти росіян і прорвати їхні оборонні лінії.

По-друге, пишуть аналітики, російські окупанти вже почали страждати від деморалізації та інших системних проблем. Залишається дочекатися, коли вони остаточно зламаються під тиском українських військових.

"По-третє, постійний тиск і кампанія перехоплення, підтримувана великими зусиллями, подібними до тієї, що зараз проводиться, може створити пробої в російських позиціях, які українські сили можуть використати спочатку локально, а потім і для більш глибоких проривів. Перша і друга можливості відносно малоймовірні, але можливі", — йдеться в повідомленні.

Перші два варіанти, на думку аналітиків, можуть статися, але вони вважаються малоймовірними. А ось третій найближчий до українського успіху. Він повільніший, чим можуть бути незадоволені на Заході.

Також третій план залежить від допомоги Заходу, який постійно постачає в Україну обладнання та зброю. Якщо вони продовжать це робити, тоді ймовірність успіху практично гарантована.

Окремо зазначено, що так званий повільний темп контрнаступу пов'язаний із бажанням України звести втрати до мінімуму і тим вибити росіян з їхніх оборонних позицій.

"Це все ще маневрена війна, а не війна на виснаження, просто в повільнішому темпі. Тому вона вимагає терпіння, але може бути успішною. З таким підходом українці досягли успіху як у Херсоні, так і на Харківському напрямку", — вважають аналітики.

Також сьогодні Україна зберігає ініціативу на полі бою, вважають аналітики.

Нагадаємо, що інженери 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ розповіли про роботу на фронті. Прокладання та мінування доріг і створення мінних загороджень — основне завдання інженерів. Військовослужбовці розповіли, що відповідна техніка постійно працює під час артилерійських обстрілів і небезпечних ситуацій.