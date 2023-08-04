Нічний удар по Криму: у Міноборони РФ заявили про атаку 13 українських дронів (відео)

У російському оборонному відомстві стверджують, що всі повітряні цілі, які атакували півострів, вдалося збити або придушити засобами радіоелектронної боротьби.

У ніч на 4 серпня тимчасово окупований Кримський півострів зазнав атаки 13 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

За даними Міноборони РФ, протиповітряній обороні вдалося знищити десять безпілотників. Ще три дрони були нібито подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

У відомстві стверджують, що за атакою на об'єкти півострова стоїть Україна. У заяві йдеться про те, що інформація про постраждалих і руйнування відсутня.

Про атаку БПЛА також повідомив радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков. За його словами, засоби ППО спрацювали в кількох районах півострова.

Вибухи в Криму 4 серпня: що відомо

Нагадаємо, вночі 4 серпня на території Криму пролунали вибухи в районі Феодосії та Приморського. Також повідомлялося про звук, схожий на гул БПЛА, і відключення світла на кількох вулицях.

У мережі з'явилися відео, на яких, як стверджується, зафіксовано пуски ракет у Феодосії. За даними Telegram-каналів, було пошкоджено нафтобазу.

Ми також повідомляли, що 4 серпня в Краснодарському краї Російської Федерації пролунали звуки вибухів і стрілянини. У Міноборони Росії заявили, що українські морські дрони атакували базу флоту РФ.

Раніше, 1 серпня, військовий експерт Андрій Риженко заявив, що морські дрони України можуть знищити або значно пошкодити російський флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".