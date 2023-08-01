Морські дрони ЗСУ можуть знищити новий флагман Чорноморського флоту РФ, — капітан ВМС (відео)

За словами капітана ВМСУ Андрія Риженка, якщо український безпілотник із 300 кг вибухівки атакує фрегат "Адмірал Макаров", то той буде знищений або сильно пошкоджений.

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Морські дрони України можуть знищити або значно пошкодити російський флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров". Про це заявив військовий експерт, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса".

Риженко прокоментував повідомлення Міноборони РФ про те, що в ніч на 1 серпня українські морські безпілотники атакували патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков". За словами капітана ВМС ЗСУ, достеменно невідомо, чим саме ця атака закінчилася, проте росіяни кажуть, що всі дрони нібито були знищені.

Крім того, Риженко зазначив, що якщо такий дрон, який нестиме 300 кілограмів вибухівки на борту, влучить у патрульний корабель типу "Василь Биков", то той буде знищено. Ба більше, безпілотник може знищити навіть фрегат типу "Адмірал Макаров".

"Навіть якщо він влучить у фрегат типу "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", він теж буде знищений або дуже сильно пошкоджений", — підкреслив Риженко.

Експерт заявив, що в окупантів вийшло відпрацювати протидиверсійну оборону як під час стоянки на якорі, так і під час пересування. Росіяни багато уваги приділяють спостереженню.

Андрій Риженко про українські морські дрони (дивитися з 11 хвилини)

Про які морські дрони йдеться

25 липня на міжнародній виставці оборонної галузі IDEF 2023 у Стамбулі було представлено український морський безпілотник MAGURA V5.

За інформацією ЗМІ, цей багатоцільовий безпілотний надводний корабель розроблено в Україні, він призначений для розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, протимінної боротьби, а також забезпечення охорони морського флоту і виконання бойових завдань.

Згідно із заявленими характеристиками, безпілотний корабель має довжину 5500 мм (5,5 м), ширину 1500 мм (1,5 м) і висоту над ватерлінією 500 мм. Він може розвивати крейсерську швидкість у 22 вузли й максимальну швидкість у 42 вузли. Дальність його дії становить 450 морських миль (приблизно 833 км), а корисне навантаження — до 320 кг.

Magura V5 човен-камікадзе Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в Міноборони РФ заявили, що Україна морськими дронами атакувала Чорноморський флот. ВМСУ, як стверджують у відомстві країни-агресора, хотіли знищити патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков", а атаки безекіпажними катерами були відбиті.

Також повідомлялося, що розкрито нові "фішки" українських дронів Magura V5. Ці безпілотники небезпечні для росіян тим, що їх досить просто запускати — потрібен лише один оператор і кілька помічників.