Морские дроны ВСУ могут уничтожить новый флагман Черноморского флота РФ, — капитан ВМС (видео)

По словам капитана ВМСУ Андрея Рыженко, если украинский беспилотник с 300 кг взрывчатки атакует фрегат "Адмирал Макаров", то тот будет уничтожен или сильно поврежден.

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Морские дроны Украины могут уничтожить или значительно повредить российский флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров". Об этом заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

Рыженко прокомментировал сообщение Минобороны РФ о том, что в ночь на 1 августа украинские морские беспилотники атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков". По словам капитана ВМС ВСУ, подлинно неизвестно, чем именно эта атака закончилась, однако россияне говорят, что все дроны якобы были уничтожены.

Кроме того, Рыженко отметил, что если такой дрон, который будет нести 300 килограмм взрывчатки на борту, попадет в патрульный корабль типа "Василий Быков, то тот будет уничтожен. Более того, беспилотник может уничтожить даже фрегат типа "Адмирал Макаров".

"Даже если он попадет во фрегат типа "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", он тоже будет уничтожен или очень сильно поврежден", – подчеркнул Рыженко.

Эксперт заявил, что у оккупантов получилось отработать противодиверсионную оборону как во время стоянки на якоре, так и во время передвижения. Россияне много внимания уделяют наблюдению.

Андрей Рыженко об украинских морских дронах (смотреть с 11 минуты)

О каких морских дронах идет речь

25 июля на международной выставке оборонной отрасли IDEF 2023 в Стамбуле был представлен украинский морской беспилотник MAGURA V5.

По информации СМИ, этот многоцелевой беспилотный надводный корабль разработан в Украине и предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы, а также обеспечения охраны морского флота и выполнения боевых задач.

Согласно заявленным характеристикам, беспилотный корабль имеет длину 5500 мм (5,5 м), ширину 1500 мм (1,5 м) и высоту над ватерлинией 500 мм. Он может развивать крейсерскую скорость в 22 узла и максимальную скорость в 42 узла. Дальность его действия составляет 450 морских миль (примерно 833 км), а полезная нагрузка — до 320 кг.

Magura V5 лодка-камикадзе Фото: Скриншот

Напомним, что в Минобороны РФ заявили, что Украина морскими дронами атаковала Черноморский флот. ВМСУ, как утверждают в ведомстве страны-агрессора, хотели уничтожить патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", а атаки безэкипажными катерами были отражены.

Также сообщалось, что раскрыты новые "фишки" украинских дронов Magura V5. Эти бесплиотники опасны для россиян тем, что их достаточно просто запускать — нужен лишь один оператор и несколько помощников.