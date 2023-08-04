ЗСУ просунулися під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку, — ISW (карти боїв)

За даними аналітиків, українські захисники повільно, але впевнено просуваються на кількох ділянках фронту, уникаючи лобових атак для збереження особового складу.

3 серпня на кількох ділянках фронту українські збройні сили продовжили контрнаступальні операції та, згідно з наявною інформацією, домоглися деякого прогресу. За інформацією Генштабу України, наступальні операції тривали в районі Бердянська (на кордоні Запорізької та Донецької областей) і Мелітополя (на заході Запорізької області). Крім того, українські офіційні джерела повідомили про просування військ на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 серпня.

Микола Уршалович, начальник відділу планування Головного управління Національної гвардії України, заявив, що на Мелітопольському напрямку українські війська просунулися на 650 метрів углиб російських оборонних позицій на фронті протяжністю 1,5 кілометра.

За даними одного з російських провоєнних блогерів, українські війська просунулися в районі населеного пункту Микільське, що розташований за 27 км на південний захід від міста Донецька, у західній частині Донецької області.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив 3 серпня, що контрнаступ України не має чітко встановлених термінів і графіка. Він також додав, що російські оборонні рубежі на всій протяжності фронту досі сильно заміновані, і на деяких ділянках встановлено до п'яти мін на кожен квадратний метр.

Ситуація на фронті — Луганська область

Українські війська продовжували обмежені наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове і не просувалися вперед 3 серпня. Міністерство оборони РФ заявило, що російські війська відбили наземну атаку українських військ у районі селища Новоселівського.

Луганська область на карті боїв

3 серпня російські війська продовжили наступальні операції в районі Кремінної та, за деякими даними, просунулися вперед. Російський мілблогер повідомив, що бойовики 2-го армійського корпусу "ЛНР" захопили українські позиції в районі Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної). Ще одне російське джерело повідомило, що 2 серпня російські війська просунулися в районі Торського (14 км на захід від Кремінної) і Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

3 серпня українські війська продовжили обмежені наступальні операції в районі Кремінної і просунулися вперед. На опублікованих 3 серпня геолокаційних кадрах видно, що українські війська просунулися на захід від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Міністерство оборони РФ стверджує, що російські війська відбили атаки українських військ у районі Білогорівки і Берестового (30 км на південь від Кремінної).

Ситуація на фронті — Донецький напрямок

3 серпня українські війська продовжили контрнаступальні операції на Бахмутському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли.

Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України, заявив, що українські війська поступово просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Полковник Сергій Череватий, прессекретар Східної групи військ України, підтвердив, що українські війська продовжують наступати на південному фланзі Бахмутського напрямку. Він додав, що щодня українські війська просуваються на сотні метрів під Бахмутом і уникають лобових атак з метою збереження особового складу.

Бої на Донецькому напрямку Ситуація в Бахмуті

Водночас російські джерела стверджують, що українські війська активізували наступальні операції на Бахмутському напрямку, особливо в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і намагаються прорватися через російську оборону на околицях міста Бахмут. Міністерство оборони РФ стверджує, що підрозділи Південного угруповання військ РФ нібито успішно відбили українські атаки в районі Кліщіївки.

Аналітики також зазначають, що 3 серпня російські війська провели обмежені безрезультатні контратаки в районі Бахмута. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь і південний схід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута). Російські війська марно намагалися повернути втрачені позиції на захід від Кліщіївки, на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і на захід від Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Російські джерела стверджували, що російські війська контратакували в районі Кліщіївки та Курдюмівки, але не уточнили результатів атак.

3 серпня російські війська продовжили наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк, але не домоглися підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії на північ і південний схід від Авдіївки, на південний схід від Первомайського і в районі Мар'їнки.

Російський "військкор" стверджує, що ЗС РФ провели наступ на південно-західних підступах до Авдіївки і витіснили українські сили з невстановлених позицій у цьому районі. Він також стверджує, що російські війська успішно наступають у районі Веселого і наближаються до Авдіївки з північного сходу. Наразі немає візуального підтвердження нещодавніх російських успіхів у районі Авдіївки.

Крім того, 2 і 3 серпня українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилових районах у Донецькій області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 3 серпня, видно, як українські війська завдають ударів по російському зенітному ракетному комплексу "Бук" за допомогою ракети HIMARS у районі селища Роти. На геолокаційних кадрах, опублікованих 2 серпня, видно, як українські війська завдають ударів по російських РСЗВ "Град" на південний захід від Оленівки.

Ситуація на фронті — південний напрямок

Українські війська продовжували наступальні операції на заході Донецької області і, за повідомленнями, просунулися вперед 3 серпня. Інформація від російських мілблогерів вказує на переміщення українських військ у районі населеного пункту Микільське, що за 27 км на північний захід від Донецька.

Бої в районі Временки Бої в районі П'ятихаток і Работино

З іншого боку, російські війська також проводили наступальні операції на заході Донецької області, але 3 серпня не просувалися вперед. Згідно з російськими джерелами, відбувалися бої в районі Вугледара, що за 30 км на північний захід від Донецька.

Також українські війська вели наступальні операції на заході Донецької та сході Запорізької областей, але 3 серпня не просувалися вперед. Генштаб України підтверджує наступальні операції на Бердянському напрямку, тоді як російські джерела повідомляють про безрезультатні атаки українських військ у районі Урожайного і Приютного.

Запорізька область

Відеокадри показують, що станом на 2 серпня російські війська утримують позиції в Новодонецькому (12 км на південний схід від Великої Новосілки). Однак український Генеральний штаб повідомляє про марні спроби російських військ повернути втрачені позиції в районі Старомайорського та Урожайного.

На заході Запорізької області, 3 серпня українські війська провели наступальні операції і, згідно з даними, досягли останніх успіхів. Генштаб ЗСУ повідомляє про наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, за даними DeepStateMap від 2 серпня, Збройним силам України вдалося просунутися в районі Вуглелара. ЗСУ вибили росіян із північних околиць двох населених пунктів.

Нагадаємо також, за даними західної преси, минулого тижня Україна провела активний контрнаступ у Запорізькій області. Зокрема, американські журналісти повідомили, що Силам оборони вдалося прорвати російську оборону на кількох ділянках фронту.