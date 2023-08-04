Зброя самураїв: армія Японії озброїть солдатів новими штурмовими гвинтівками Howa Type 20

Штурмові гвинтівки, які замінять Type 89, що перебувають на озброєнні, перш за все надійдуть в амфібійні підрозділи. Type 20 стійка до впливу корозії від морської води, що важливо для проведення операцій на південно-західних островах Японії.

З 2024 фінансового року на озброєння сухопутних сил самооборони Японії (JGSDF) надійдуть штурмові гвинтівки Type 20 калібру 5,56×45 мм, які виробляє компанія Howa Machinery. Для цього в бюджеті Міністерства оборони Японії 3,3 млрд японських єн ($23,3 млн) на придбання 8577 одиниць Type 20 як наступника автоматів Type 89. Про це повідомила британська інформаційна група Janes.

Перші зразки було закуплено 2019 року, і передбачається, що з часом вони замінять Howa Type 89 на озброєнні. У 2020 Міноборони повідомило, що насамперед Type 20 видаватимуть військовослужбовцям амфібійної бригади швидкого розгортання Сухопутних сил самооборони Японії. При цьому гендиректор Howa Machinery зазначив, що зарубіжні партнери Японії також зацікавилися цією гвинтівкою.

Характеристики Type 20

Оглядачі Military Leak зазначають, що порівняно з Type 89 Type 20 має кращу стійкість до впливу навколишнього середовища, особливо від впливу корозії від морської води, вогневу міць і гнучкість.

"Це необхідно, оскільки водонепроникність важлива для проведення амфібійних операцій на південно-західних островах Японії", — пишуть експерти.

Гвинтівка Howa Type 20

Однією з ключових відмінностей від Type 89 є додавання декількох напрямних планок, що робить її першою японською гвинтівкою, яка має цю функцію як стандартну конструкцію. Гвинтівка сумісна з підствольним багнетом, а також може бути оснащена гранатометом Beretta GLX-160.

Маса гвинтівки становить 3,5 кг, загальна довжина — від 780 до 850 мм залежно від подовження приклада. Довжина ствола становить 330 мм, тобто гвинтівка вкорочена порівняно з Type 89.

Type 20 виконана за схемою амбідекстрії — тобто конструкція дає змогу вести вогонь з лівого або правого плеча. Має телескопічне ложе, вертикальну передню рукоятку, амбідекстерний запобіжник і автоматику з коротким ходом поршня.

Ще одна відмінність від Type 89 полягає в тому, що бічні напрямні було подовжено, додано складні прицільні пристосування, а на ложі з'явилася плечова накладка, аналогічна тій, що використовується на HK416.

Раніше ми писали про нові винаходи, які з'являються під час бойових дій в Україні. Наприкінці липня було помічено американську гвинтівку M4 у поєднанні з нижнім ресивером від гвинтівки M16A1, імовірно 1974-1975 років випуску.