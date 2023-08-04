"Менше кайфувати і більше працювати": Верещук закликала українців "не розслаблятися"

За словами віцепрем'єрки, громадянам України "не вистачає атмосфери перших тижнів лютого і березня", оскільки це допомогло країні вистояти.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що попереднє перемикання на мирний спосіб життя і психологічне заперечення війни не наближають Україну до перемоги. Про це Верещук написала у своєму Telegram-каналі 3 серпня.

"На жаль, слід визнати, що ми почали трішки розслаблятися. Це відчувається по тому, на що люди останнім часом почали витрачати свою енергію, час і гроші. Напевно, це дещо природно, але небезпечно. ", — написала Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що кожен українець робить свій внесок у перемогу України, але також важливо знати, що не слід робити під час війни.

"Якщо один хлопець на передовій, чи має інший хлопець моральне право саме в той час веселитись в нічному клубі? Чи мають право люди відкрито насолоджуватись життям, коли в госпіталях лежать тисячі поранених? Чи це ок, коли хтось віддає весь свій час і гроші волонтерській роботі, а хтось займається відвертою фігнею? ", — пише Верещук.

Вона зазначила, що подекуди українцям "бракує атмосфери перших тижнів лютого і березня" минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. На її думку, це і допомогло нам утриматися, та для перемоги необхідне ще більш високе внутрішнє мобілізаційне зусилля і стійкість.

"Через ту атмосферу ми, власне, і встояли. А для перемоги рівень внутрішньої мобілізації має бути ще вище. Плюс шалена витривалість. Отже, треба менше кайфувати й більше працювати. До перемоги ще багато роботи!" — резюмувала Верещук.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо, що суд покарав одесита, який слухав пісні російського виконавця Григорія Лепса. Лук'яна Зайцева зобов'язали виплатити штраф у 51 гривню.

Раніше, 18 липня, повідомлялося, що в Тернополі викрили нічний клуб, який працював під виглядом "Пункту незламності".