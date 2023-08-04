Результатів не буде: переговори в Саудівській Аравії не приведуть до миру в Україні, — Білий дім

За словами Джона Кірбі, переговори в Джидді націлені на розробку механізмів, які б забезпечували захист територіальної цілісності України та її суверенітету. Однак говорити про досягнення реального результату поки що зарано.

Майбутні переговори про мирний план щодо України, організовані Саудівською Аравією, ймовірно, не принесуть "значних результатів". Скоріше, це стане лише продовженням дискусії про формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

"Частково мета тут полягає в тому, щоб більшу частину міжнародної спільноти ознайомити з формулою миру президента Зеленського і спробувати заручитися певною підтримкою для цього руху вперед", — заявив він.

Кірбі зазначив, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України є ключовим компонентом процесу миру. Він підкреслив, що вся формула миру, запропонована Зеленським, базується на цій основній ідеї. З огляду на це, переговори в Джидді націлені на розробку механізмів, які б забезпечували захист територіальної цілісності України та її суверенітету.

Він заявив, що важливо пам'ятати, що це не мирні переговори і не переговори про припинення війни.

"Люди не повинні дивитися на зустріч у Джидді як на форум, через який можна досягти певних і відчутних результатів. Насправді йдеться про постійну розмову про те, який вигляд може мати ця формула миру", — наголосив він.

Щодо питання про залучення Росії до мирних переговорів, Кірбі зазначив, що це буде можливо тоді, коли президент України Володимир Зеленський буде готовий сісти за стіл переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. При цьому він уточнив, що наразі такої готовності з боку Зеленського поки що не спостерігається.

"Перспективи Зеленського, перспективи України мають бути основоположним елементом. Їх потрібно повністю поважати під час переговорів", — сказав він.

Він підкреслив, що наразі важко визначити часові рамки того, який вигляд матиме "справедливий і тривалий мир".

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб українські Збройні сили могли бути успішними у своєму контрнаступі, щоб вони могли відбити в російських військ ще більше території, яка їм належить, і, сподіваюся, підштовхнути Путіна до переговорів", — заявив Кірбі.

Він висловив сподівання, що дедалі більше країн у світовому співтоваристві починають усвідомлювати, що дії, розпочаті керівництвом Росії під керівництвом Путіна, порушують статут Організації Об'єднаних Націй, є незаконними і неспровокованими. Він також підкреслив, що ці дії можуть призвести до посилення голоду в багатьох країнах і погіршення продовольчої безпеки.

"Багато, багато африканських лідерів усвідомлюють, що проблеми, які вони відчувають на континенті, безпосередньо пов'язані з тим, що Путін робить в Україні", — заявив він.

Нагадаємо, 2 серпня речник Державного департаменту США Метью Міллер, коментуючи той факт, що Росія не братиме участі в мирних переговорах у Саудівській Аравії, зазначив, що Кремль поки що не готовий обговорювати речі, які стосуються дипломатичного завершення війни.

Нагадаємо також, 30 липня було анонсовано мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії без участі Росії. Однією з головних цілей цієї зустрічі є залучення Китаю до мирної формули та інформування тих країн, де у РФ більше впливу, ніж в України.