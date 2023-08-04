Отримав майже 1 млн гривень доплат: ДБР викрило донецького військкома на збагаченні (відео)

Раніше підозрюваний обіймав посаду голови Запорізького ТЦК, де також, на думку слідства, здійснював незаконну діяльність. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало колишнього голову Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) за підозрою в незаконному збагаченні. Про це йдеться у пресслужбі відомства 4 серпня.

У слідстві зазначається, що обвинувачений організовував спеціальні "схеми", завдяки яким збагачувалися наближені до нього особи, а також представники місцевого криміналітету.

У ДБР також зазначили, що наразі підозрюваний обіймає посаду Донецького обласного ТЦК і СП.

"На посаді Запорізького ВТЦК і СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань", — ідеться в повідомленні.

Також було зазначено, що підлеглі перебували в зоні бойових дій як у відпустці, адже не були призначені на посади в підрозділах. Відповідно, участь у боях вони теж не брали.

У документації інформація була інша, внаслідок чого голова ТЦК отримав доплати в розмірі 981,3 тисячі гривень.

"Ба більше, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тисяч грн грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях", — додали представники Державного бюро розслідувань.

Затриманий також влаштовував на роботу представників місцевого криміналітету. Це давало їм змогу ухилитися від судового розгляду кримінальних справ щодо злочинів різної тяжкості. Один із них і зовсім знявся з військового обліку і покинув країну.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання військкома знайшли докази його протиправної діяльності. Там були фотографії підлеглих, які отримували безпідставні виплати.

Співробітник ТЦК незаконно збагачувався під час війни Фото: ДБР Співробітник ТЦК незаконно збагачувався під час війни Фото: ДБР

Якщо вину буде доведено, підозрюваному загрожує 12 років в'язниці.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що військком на Закарпатті отримав підозру за те, що змушував солдатів будувати йому будинок. Починаючи з березня 2023 року, українські військові замість служби займалися будівельними роботами на ділянці, що належала військкому Ужгородського району, розповіли в ДБР.