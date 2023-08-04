Окупанти вигадали, як заманювати росіян на окуповані території України, — ЦНС

Для росіян на тимчасово окупованих територіях України діє дешева іпотечна програма, повідомляють у підпіллі. Окупаційна влада намагається змінити демографічний склад населення.

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти створили дешеві іпотеки для росіян, проте ті не поспішають переїжджати. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що іпотека не має попит. Росіяни не хочуть переїжджати та купувати житло в зоні бойових дій на території іншої країни. У зв'язку з цим Кремль ввів обов’язкове державне страхування на випадок втрати житла.

Таким чином окупаційна влада намагається на тимчасово окупованих територіях замінити українців росіянами, змінити демографічний склад населення.

"Проте всі ці надії марні, адже всі захоплені території будуть звільнені, що розуміє більшість самих росіян попри пропагандистський екстаз Москви", — додали в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, 3 серпня у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог намагається змінити демографічний склад на окупованих територіях. Для цього вони пропонують збільшену заробітну платню російським медикам. У результаті деякі лікарі почали переводитися в окуповані території на постійну основу.

Тоді ж в ЦНС заявили, що напередодні так званих "виборів" жителів окупованих територій включають до партії "Единая Россия". Зокрема, колаборантам обіцяють надати матеріальні винагороди за успішне вербування нових членів партії.