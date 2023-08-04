Селять у будинках українців: окупанти привезли в Запорізьку область нових медиків, — ЦНС

За інформацією підпілля, це один зі способів РФ змінити демографічний склад на захоплених територіях — медперсоналу пропонують збільшену зарплату.

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Російські окупанти провели ротацію медиків на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької області. Про це йдеться у пресслужбі Центру національного спротиву 3 серпня.

За інформацією підпілля, візит чергових лікарів та іншого медичного персоналу відбувся напередодні. Їх поселили в будинках українців, які через війну там не проживають.

Пов'язано це з дефіцитом медичного персоналу на територіях, що тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, адже більшість із них ухвалили рішення виїхати.

У зв'язку з цим росіяни були змушені шукати вітчизняних представників медичної справи і запропонували їм роботу там.

"Розселяють заробітчан у захоплених в українців оселях і гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату, тобто їхня поїздка — це типовий заробіток росіянина в державі, окупованій його країною", — йдеться в повідомленні.

Деякі з лікарів при цьому переводяться в окуповані території на постійну основу. У Центрі національного спротиву зазначили, що це недалекоглядне рішення.

За допомогою таких ротацій Російська Федерація намагається змінити демографічний склад населення.

Нагадаємо, 3 серпня в ЦНС повідомляли, що на захоплених територіях жителів включають до партії "Единая Россия". Робиться це напередодні "виборів". За успішне вербування нових членів партії колаборантам обіцяють надати певні матеріальні винагороди.