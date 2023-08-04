Селят в домах украинцев: оккупанты привезли в Запорожскую область новых медиков, — ЦНС

По информации подполья, это один из способов РФ изменить демографический состав на захваченных территориях — медперсоналу предлагают увеличенную зарплату.

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Российские оккупанты провели ротацию медиков на временно оккупированных территориях (ВОТ) Запорожской области. Об этом говорится в пресс-службе Центра национального сопротивления 3 августа.

По информации подполья, визит очередных врачей и другого медицинского персонала состоялся накануне. Их поселили в домах украинцев, которые из-за войны там не проживают.

Связано это с дефицитом медицинского персонала на территориях, которые временно находятся под контролем Российской Федерации, ведь большинство из них приняли решение уехать.

В связи с этим россияне были вынуждены искать отечественных представителей медицинского дела и предложили им работу там.

"Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на ВОТ они получают увеличенную зарплату, то есть их поездка – это типичный заработок россиянина в государстве, оккупированном его страной", — говорится в сообщении.

Некоторые из врачей при этом переводятся в оккупированные территории на постоянную основу. В Центре национального сопротивления отметили, что это недальновидное решение.

При помощи таких ротаций Российская Федерация пытается изменить демографический состав населения.

Напомним, 3 августа в ЦНС сообщали, что на захваченных территориях жителей включают в партию "Единая Россия". Делается это в преддверии "выборов". За успешную вербовку новых членов партии коллаборантам обещают предоставить определенные материальные вознаграждения.