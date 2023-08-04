Ситуація на фронті: РФ відчайдушно намагається зупинити наступ ЗСУ, — Маляр

За інформацією заступниці міністра оборони, на Бахмутському напрямку ситуація є складною, на Авдіївському і Мар’їнському напрямках йдуть гарячі бої, але українські захисники не дають ворогу просуватися.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 4 серпня заявила, що східний фронт залишається епіцентром бойових дій для ворога. Про це вона написала в Telegram.

Ситуація на сході України

Східна лінія фронту є стратегічним напрямком наступу противника. За словами Маляр, армія Російської Федерації вважає, що завдавши удар по сходу вони зможуть здійснити перелом у ситуації на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на сході.

"Наші війська вчора і сьогодні весь відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Кількість ворожих обстрілів збільшилась. Ідуть важкі бої", — повідомила заступниця міністра оборони.

Ворог намагається відтягнути на ці напрямки наші Сили оборони з напрямку наступу та прорвати оборону.

На Куп‘янському напрямку противник робить зусилля повернути, втрачені ще восени минулого року, території.

На Бахмутському напрямку ситуація є складною. На південному фланзі крізь щільний артилерійський вогонь та мінування наші війська поступово продовжують рухатися вперед. На північному фланзі — українські захисники відбивають ворожі атаки. На цій ділянці противник також має на меті повернути втрачені позиції.

На Авдіївському і Мар’їнському напрямках йдуть гарячі бої, але наші захисники не дають ворогу просуватись. Це складна і виснажлива боротьба. Сили оборони докладають всіх зусиль, щоб зірвати плани противника.

Ситуація на півдні України

На Мелітопольському та Бердянському напрямках, попри шалений спротив ворога, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції. На цих напрямках противник щільно замінував території та обладнав захищені бетоновані інженерні укріплення на ключових панівних висотах.

У важких умовах наші війська поступово, але дуже наполегливо рухаються вперед.

Крім того, інженери ДШВ розповіли про роботу на фронті. Прокладання та замінування доріг та створення мінних загороджень – основне завдання інженерів. Військовослужбовці розповіли, що відповідна техніка постійно працює під час артилерійських обстрілів.

Також у липні стало відомо, як бригада "Кара-Даг" на південному напрямку знищує мінні поля. Просуванню та проведенню українськими військами штурму заважає значне мінування. Однак командування НГУ запевняє, що бійці впевнено йдуть до перемоги.