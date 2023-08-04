Справляються без крематоріїв: ЗСУ показали, як окупанти позбуваються від тіл солдатів ЗС РФ

Тіла вбитих росіян не забирають з позицій, тож особовий склад, який залишився в живих, вирішує цю "проблему" на місці.

Російські окупанти спалюють тіла своїх вбитих товаришів просто на позиціях. Такі дії окупантів з дронів зафільмували українські захисники. Відео, як доказ цьому, виклали в телеграм-каналі видання "РІА Мелітополь".

"Мобільні крематорії не під'їхали, впоралися своїми силами. На відео з дрону за 2 обльоти видно яму з трупами, яка під час другого обльоту палає", — йдеться в повідомленні.

В ямі видно тіло окупанта

На зафіксованих кадрах видно, що неподалік позиції на одному з напрямків російські окупанти викопали спеціальну яму, куди вкладають тіла своїх загиблих. На момент знімання дроном, там вже є тіла, а потім вміст ями вже горить, і видно, як в напрямку імпровізованого крематорію загарбники несуть ще одне тіло. Між тим двоє інших солдатів підливають з каністри легкозаймисту речовину, і вогонь в ямі посилюється.

Окупанти спалюють тіла загиблих товаришів

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку Сили оборони спалили вщент рідкісну ворожу ремонтно-евакуаційну машину "БРЕМ-Л". Її поцілили українські оператори дронів.

Раніше повідомлялося, що львівські десантники з HIMARS спалили російський "Бук". ЗРК окупанти сховали в одній із посадок, але його українські захисники і навели на нього американську реактивну артилерійську систему HIMARS.