Спецпризначенці батальйону "Дике поле" знищили склад боєкомплекту РФ (відео, мапа)

Російські загарбники намагалися заховати снаряди поблизу цивільного будинку та густої рослинності.

Окремий батальйон спеціального призначення "Дике поле" знищив російський склад боєкомплекту. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Українські захисники зафіксували об'єкт поблизу будинку та густої рослинності. Замаскувати боєприпаси у російських загарбників все ж не вийшло. Згодом після влучних пострілів відбулася детонація снарядів.

У Telegram-каналі In Factum, авторами якогось можуть українські військові, показали локацію, де відбулося знищення складу. На мапі вказано, що це населений пункт Червонопопівка на Луганщині (Кремінський напрям).

Фото: In Factum

Знищення складів ЗС РФ

У ЗСУ 3 серпня підбили підсумки доби наступу на Таврійському напрямку. Виявилося, що російським військам стає важче забезпечувати свої підрозділи озброєнням та військовою технікою у зв'язку зі знищенням складів із боєприпасами. За добу знищено ще 6 складів російських окупантів.

Аеророзвідка тероборони 1 серпня допомогла артилерії ЗСУ знищити склад боєкомплекту. Тероборона зуміла зафіксувати схованку боєприпасів та згодом відправила координати українським артилеристам, які й ліквідували об'єкт.

Також 1 серпня українські військові підірвали склад із боєкомплектом ЗС РФ на Херсонщині. Успішну атаку нібито провели бійці генерал-майора Дмитра Марченка.

Нагадаємо, 3 серпня Олександр Сирський, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України, заявив, що українські війська зривають плани ворога щодо прориву на Куп'янському та Лиманському напрямках. Сили оборони України завдають суттєвих втрат у техніці та особовому складі російських військ, зменшують відповідний наступальний потенціал ворога.