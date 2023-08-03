"Ще 6 складів окупантів": у ЗСУ підвели підсумки доби наступу на Таврійському напрямку (відео)

Російським військам стає важче забезпечувати свої підрозділи озброєнням та військовою технікою у зв'язку зі знищенням складів із боєприпасами.

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На Таврійському напрямку за добу знищено ще 6 складів російських окупантів. Подробиці повідомив в ефірі телемарафону Сергій Кузьмін, заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій.

Він зазначив, що тривають запеклі бої. Ворог й надалі намагаються атакувати на Авдіївському напрямку. Натомість наші війська просушаться у напрямку Мелітополя та Бердянська.

"Сили оборони України впевнено рухаються вперед", – пояснив він.

За добу знищено шість польових загарбників. Це суттєво знижує інтенсивність їхньої логістики. Їм стає важче забезпечувати свої підрозділи озброєнням та військовою технікою.

"Це позитивна динаміка і ми цілеспрямовано цю роботу виконуємо", – додав Сергій Кузьмін.

Він також звернув увагу й на кількість загарбників на Таврійському напрямку. Нараз близько 150 тисяч окупантів намагаються втримати захоплені території у цій локації.

З його слів, на південний напрямок росіяни постійно стягують резерви, знімають підрозділи з інших ділянок фронту. При цьому щодобово окупанти втрачають близько двох-трьох рот. Кузьмін зазначив, що ЗСУ для більш активного просування не вистачає авіації, систем ППО, а також інженерної техніки для розмінування But.

Нагадаємо, 1 серпня бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони за добу знищили 22 одиниці техніки російських військ на Таврійському напрямку. ЗСУ, зокрема, ліквідували 7 артилерійських систем та мінометів, а також один засіб ППО окупантів.