Сили оборони за добу знищили 22 одиниці техніки ЗС РФ на Таврійському напрямку, — генерал

ЗСУ, зокрема, ліквідували 7 артилерійських систем та мінометів, а також один засіб ППО окупантів, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

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На Таврійському напрямку артилерійські підрозділи Збройних сил України протягом доби виконали 425 вогневих завдань. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"За добу було знищено 22 одиниці військової техніки противника", — написав він.

Українськими захисниками було знищено:

3 ББМ;

7 одиниць артилерійських систем та мінометів;

1 РСЗВ;

1 одиниця засобів ППО;

1 БпЛА;

9 одиниць автомобільної та спеціальної техніки

Тарнавський додав, що також було знищено 5 складів боєприпасів російських загарбників.

Нагадаємо, що 1 серпня повідомлялось, що за даними проєкту Oryx Росія втрачає більше техніки, ніж Сили оборони України, які продовжують вести контрнаступ. Так, російська армія в період з 29 по 31 липня залишилась без 56 одиниць техніки, тоді як ЗСУ — без 26. Повідомлялося, що за останні місяці окупанти найбільше втрачають артилерію калібру 203 і 240 мм, 152-мм калібру і 122-мм калібру. Менше втрат припадає на 100 і 82-мм калібри.

Також 1 серпня в ВМСУ повідомили, що росіяни втратили за липень 2023 року десятки квадрокоптерів, бойових броньованих машин, автомобільної техніки, артсистем і авіації. Загальні втрати особового складу Росії з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну оцінюються Генштабом майже у 247 тисяч.