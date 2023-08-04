"Справжнє полювання": мер Мелітополя описав, як проходитимуть "вибори" російських окупантів

Іван Федоров переконаний, що загарбники застосують погрози та зброю для того, щоб добитись бажаних результатів псевдовиборів на ТОТ. Він розповів, що поблизу лінії фронту "вибори" пройдуть достроково.

"Вибори", організовані російськими загарбниками на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) — це черговий терор. Відповідну заяву зробив у соцмережах 4 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що у вересні російські окупанти планують проведення "виборів" — мешканці захоплених регіонів "обиратимуть" посадовців до "законодавчих зборів" та "органів місцевого самоуправління". Мер підкреслив, що загарбники вже обіцяють навідатись у кожну домівку з 31 серпня до 7 вересня.

"Справжнє полювання вже оголосили на виборців у населених пунктах на лінії бойового зіткнення. Псевдовибори окупанти тут проведуть достроково", — зазначив Федоров.

Міський голова назвав псевдовибори "цирком" та пояснив, чому окупанти так з ними поспішають.

"У вересні на ТОТ їм може бути зовсім не до голосувань. Тож доведеться знову "малювати" результати — з погрозами та під дулами автоматів", — додав Федоров.

Нагадаємо, окупанти ухвалили особливі правила для мешканців захоплених регіонів України. Зокрема, людям дозволили голосувати на "виборах" за українськими документами. Дільниці утворили навіть у населених пунктах, які найбільше постраждали від наслідків підриву Каховської ГЕС.

За даними ЦНС, зареєстрованих працівників держпідприємств на ТОТ вже змушують вступати до партії "Единая Россия". Також окупанти обіцяють винагороди учасникам примусової паспортизації за вербування нових членів партії.