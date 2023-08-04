Восени і взимку українцям варто чекати більше атаки дронів, ніж ракет, — Повітряні сили ЗСУ

ЗСУ намагаються збивати "Шахеди" за допомогою української зброї, яка є дешевшою та доступнішою. Іноді відсоток збиття складає 100%.

Російські окупанти вже не мають такого великого запасу ракет, який мали восени минулого року та взимку цього року, тож швидше за все більше тероризуватимуть українців дронами. Про це в ефірі телемарафону 4 серпня сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

На його думку, Росія може поновити атаки на енергетичну інфраструктуру України, однак здебільшого для цього буде використовувати БпЛА.

"Коли вони почали з вересня (2022 року — ред.) бити, то у них був великий запас далекобійних та високоточних ракет. У них був стратегічний запас. Вони цей запас використали восени і взимку минулого року. Тому, мабуть, варто більше чекати атаки дронів, чим ракет. Бо такого запасу ракет, який був минулого року, у них немає", — сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що у Росії немає обмеження по запуску максимальної кількості "шахедів" одночасно, але й українська ППО навчилася розправлятися з ворожими безпілотниками, іноді збиваючи 100% з них. Юрій Ігнат зауважив, що підрозділи Сил оборони намагаються збивати дрони з української зброї, яка є дешевшою та доступнішою, але найкраще ворожим дронам протистоять ЗРК.

Нагадаємо, що 1 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ЗС РФ важко перехопити далекобійні ракети Storm Shadow, оскільки вони летять доволі низько. Про те він вважає, що не можна виключати варіанту, що російська ППО збиває Storm Shadow.

Раніше повідомлялося, що в новому осінньо-зимовому періоді можливі багатогодинні відключення світла через високу ймовірність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.