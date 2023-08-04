П'ять "помічників" Росії: Україна доєдналась до нових санкцій Ради ЄС

П’ятеро осіб, проти яких вводять обмеження, розробляють безпілотники та доставляють їх з Ірану у РФ. У Раді Євросоюзу перелічили майже десяток країн, в яких діятимуть санкції.

Україна та ще деякі країни приєднались до введення санкцій проти п’яти осіб, які причетні до надання Росії дронів з Ірану. Про це йдеться у публікації пресслужби Ради Європейського Союзу від 4 серпня.

"Іран надає військову підтримку неспровокованій і невиправданій агресивній війні Росії проти України. В цьому контексті Рада вирішила додати п’ятьох осіб, які займаються розробкою та доставлянням безпілотних літальних апаратів до Росії, до списку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи", — пояснили в Раді ЄС.

До запровадження санкцій долучилися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Боснія і Герцеговина та Україна. Також обмеження введуть у країнах-членах Європейської економічної зони — Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.

"Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цьому Рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 3 серпня Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі. Повідомлялось, що санкції стосуються експорту до країни особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють її військово-технічному прогресу.

Також 3 серпня в управлінні з контролю за іноземними активами Мінфіну США проінформували про введення санкцій проти Російської академії наук та її структур.