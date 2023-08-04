Україна має спроможності, щоб кораблі РФ і носа не показували у Чорне море, — Міноборони

В Міноборони України стверджують, чим більше триватиме війна, тим більше шансів, що Росія втратить Чорноморський флот.

Російські окупанти ризикують залишитися без флоту у Чорному морі, оскільки Україна має всі спроможності для його знищення. Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"Спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку я ще минулого року говорив — загнати увесь Чорноморський флот ближче до Туапсе і Новоросійська. Ми зараз набагато сильніші у цьому питанні, ніж були рік тому. І чим більше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити. Хай думають, хай розраховують, якщо хтось сумнівається, то хай чекає", — сказав Гаврилов.

Так, сьогодні, 4 серпня, під час спецоперації СБУ спільно із ЗСУ в бухті Новоросійська морський дрон пошкодив великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". На борту судна на момент атаки було 100 осіб екіпажу. Надводний дрон, який атакував корабель, був начинений 450 кілограмами тротилу.

Як повідомляв російський блогер Владислав Поздняков, російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень. Унаслідок удару надводного дрона затопило один із відсіків корабля. Пошкоджений корабель дотягли до порту в Новоросійську, де він частково пішов під воду.