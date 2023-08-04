"Ставки високі": аналітик пояснив, як за час контрнаступу змінились тактики ЗС РФ та ЗСУ

Загарбники вигадали, як заманювати захисників у пастку, але Київ це врахував та використав для завдання більших втрат ворогу. Експерт Джек Вотлінг припустив, коли буде зрозуміла "траєкторія конфлікту".

Російські війська змінили тактику під час контрнаступу Сил оборони, але захисники змогли врахувати це та скористатись ситуацією для ефективніших штурмів. Про це у колонці, опублікованій 4 серпня у Financial Times, розповів аналітик Джек Вотлінг.

Він пояснив, що з початком українського контрнаступу ЗС РФ почали діяти за новою тактикою. Російські окупанти спеціально дозволяли захисникам заходити на мінні поля, щоб потім контратакувати там з танками та протитанковою керованою зброєю на флангах.

"Після того, як українська техніка вибита, росіяни застосовують міномети та артилерію проти піхоти. Якщо сили Києва проходять через мінні поля та потрапляють в окопи, росіяни часто залишають свої бойові позиції та підривають готові заряди, щоб убити першу хвилю нападників", — додав аналітик.

З його слів, в результаті Україна зазнала великих втрат на передовій. Однак ЗСУ вдалося адаптувати власну тактику. Бійці почали проникати на позиції окупантів, щоб заплутати їх та вдарити з флангів ще до спроби прориву оборони.

"Ці методи зменшили українські втрати, але необхідні планування та розвідка роблять цей процес повільним. Українці борються за 700 метрів за раз, і це дає їхнім опонентам шанс перезавантажитися. Але прискорення процесу призводить до неприйнятної швидкості втрати обладнання", — підкреслив Вотлінг.

Експерт написав, що українські сили використовували високоточні ракети для ліквідації ворожих контрбатарейних радарів, а також навчилися знаходити та знищувати російські гармати.

"Ця систематична ерозія російської артилерії стала переломним моментом: вперше у війні українські гаубиці можуть вести постійний вогонь по російських позиціях. Це також означає, що Москва — хоча й знищує українську техніку на мінних полях — має менше артилерійської потужності, щоб вбивати піхоту, яка з’являється з них. В результаті українським військам вдається захоплювати російські позиції, навіть коли їхня техніка опинилася просто неба", — зазначив Вотлінг.

Він пояснив, що російська армія завдала значних втрат Силам оборони завдяки бронетехніці, але водночас зробила техніку вразливішою. На машини ЗС РФ, розміщені поблизу лінії фронту, вночі полюють безпілотники з реактивними гранатами.

"Знищення артилерії, бронетехніки, радарів і боєприпасів призводить до того, що московська піхота отримує все менше підтримки. Однак російські підрозділи продовжують вести запеклі бої, а втрати української техніки залишаються високими", — підкреслив аналітик.

Він припустив, що в певний момент кількість піхоти у РФ виявиться замалою, а підтримка артилерії та бронетехніки — недостатньою. В такому разі оборона російських окупантів "може розвалитися". Також експерт зазначив, що за умови сухої погоди просування України триватиме до початку листопада.

"Це буде критичний момент: відтоді прогрес залежатиме від того, яка сторона краще підготувалася до зимових боїв", — додав Вотлінг.

З його слів, для України ставки — високі. Аже в разі прориву ЗСУ, захисники зможуть звільнити значну частину територій та змусити Москву перекинути на передову ненавчених армійців. Водночас якщо значного просування не станеться, РФ зможе підготувати нові підрозділи та "повернути ініціативу".

"У будь-якому випадку, Київ потребуватиме постійної міжнародної допомоги. Але до осені траєкторія конфлікту буде зрозуміла", — підсумував Вотлінг.

Джек Вотлінг: що про нього відомо

Фото Джека Вотлінга зі сторінки про нього на сайті Центру Вілсона Фото: Wilson Center

Доктор Джек Вотлінг — старший науковий співробітник у відділі сухопутної війни в Королівському інституті об’єднаних сил (RUSI). Він працює з військовими Великої Британії над розробкою концепцій операцій, оцінкою майбутнього середовища операцій та оперативним аналізом сучасних конфліктів.

Вотлінг — доктор філософії. Він досліджував різні країни, зокрема Ірак та Україну. Також експерт є міжнародним науковим співробітником Центру Вілсона у Вашингтоні.

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