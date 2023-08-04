ВМС не причетні до пошкодження корабля біля Новоросійська, – Плетенчук (відео)

Інформація джерел СБУ про спільну з Військово-морськими силами операцію не відповідає дійсності, розповів речник ВМС.

Військово-морські сили ЗСУ не мають відношення до пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" біля Новоросійська. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода".

"Я можу підтвердити лише два факти. Перше: те, що стався інцидент з кораблем вказаним, і що він пошкоджений. Другий факт – те, що ВМС не мають до цього ніякого стосунку. Все", – наголосив він.

За його словами, повідомлення джерел в СБУ, що пошкодження російського корабля було спільною операцією з ВМС не відповідає дійсності.

"Ця війна нас привчила до одного – завжди довіряти й брати інформацію лише в офіційних джерел. Тому що у мене, наприклад, такої інформації немає. І ви знаєте, що у нас є стандарти пресслужби. Відповідно в разі, якби це відповідало дійсності, ми подавали б інформацію в інший спосіб. Але зараз я можу лише зазначити, що наша структура участі в цьому не брала", — розповів Плетенчук.

Чи мають ВМС засоби для проведення подібних операцій?

Речник Військово-морських сил зазначив, що ВМС "мають всі види озброєнь" для ураження таких російських кораблів.

"Але коли зазвичай у мене питають про загальновідомі дрони під назвою "Магура", то тут я маю зазначити, що ці дрони у нас на озброєнні, у ВМС, не перебувають", – сказав він.

Що відомо про корабель "Оленегорский горняк"?

Дмитро Плетенчук наголосив, що цей десантний корабель опинився в акваторії Чорного моря не випадково.

"Цей корабель взагалі з Північного флоту. І він був серед тих одиниць великих десантних кораблів (мені здається, їх було шість, якщо я правильно пам’ятаю) від початку повномасштабного вторгнення, які перекинули в акваторію Чорного моря для того, щоб здійснити висадку на південне узбережжя материкової України", — розповів він.

За словами речника ВМС подібні кораблі з самого початку мали певні задачі та функції. Саме тому на початку повномасштабного вторгнення деякі з цих суден можна було спостерігати просто на обрії рейду з Одеси.

Яку функцію виконують подібні кораблі для РФ?

Плетенчук повідомив, що десантні судна РФ зараз використовуються для вирішення "логістичних проблем".

"Враховуючи те, що ВМС звільнили цю акваторію, а це 25 тисяч квадратних кубометрів, від присутності ворожих кораблів завдяки підрозділам берегових ракетно-артилерійських військ, вони зараз використовувалися, подібні одиниці (я не кажу конкретно про цю одиницю, але його "однокласники"), вирішували логістичні проблеми, пов’язані з перекиданням навіть цивільного автотранспорту і цивільних через Керч-Єнікальську протоку", — розповів речник ВМС.

Зазначається, що Росія використовує військові кораблі для таких потреб, через обмеженість руху Керченським мостом.

"Зараз міст працює у реверсному режимі, туди не пускають вантажівки, працює фактично у штатному режимі лише залізнична гілка як логістичний шлях, вони відновили роботу переправи. І ці кораблі залучалися безпосередньо для перекидання навіть цивільного автотранспорту", – підсумував Плетенчук.

До слова, 4 серпня Фокус писав, що супутниковий знімок пошкодженого корабля російських ВМФ "Оленегорский горняк" показав можливий витік нафти. Судно, підбите українським морським дроном, зафіксовано на супутниковому знімку в порту Новоросійська.

Нагадаємо, 4 серпня військовий аналітик Шон Белл повідомив, що Україна атакувала в Новоросійську дронами-невидимками. У ЗСУ, за словами британського аналітика Шона Белла, достатньо технологічних розробок.

Також ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко 4 серпня розповів, що "Оленегорский горняк" уже не має сенсу відновлювати. За словами капітана запасу ВМС України Андрія Риженка, десантний корабель, судячи з усього, посадять на мілину і спишуть з Військово-морського флоту ЗС РФ.