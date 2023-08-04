"Ударили з дистанції 400 миль": "Оленегорский горняк" немає сенсу відновлювати, — експерт

Як розповів капітан запасу ВМС України, десантний корабель, найімовірніше, посадять на мілину і спишуть із Військово-морського флоту РФ.

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Десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав надто сильних пошкоджень, а тому не підлягає відновленню. Про це"Радіо НВ" розповів капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко.

За його словами, "Оленегорский горняк" був потрібною одиницею Військово-морського флоту РФ, оскільки його перекинули з півночі.

"Хочу нагадати: до початку війни, десь на початку лютого [2022 року, — ред.], шість кораблів, зокрема й цей Гірник, зайшли в Севастополь, перебували там, були завантажені повністю десантом і готувалися до висадки", — сказав він.

Риженко зазначив, що "Оленегорский горняк" призначений для висадки до роти морської піхоти з технікою, приблизно 12 одиниць. Цьому кораблю вже 47 років. Ті пошкодження, яких він зазнав унаслідок удару по Новоросійську, занадто сильні, а тому його відновлювати немає сенсу.

"Я думаю, найімовірніше, якщо він дійде до якогось причалу, якось його посадять на мілину, то його просто спишуть із військово-морського флоту", — сказав експерт.

Також Риженко зазначив, що кораблі, схожі за класом на "Оленегорский горняк", окупанти використовували під час облоги Маріуполя.

"У них у носовій частині є система на кшталт Град М-21. Вони бомбили все, що можна", — сказав він.

Андрій Риженко про удар по Новоросійську

Нагадаємо, що Фокус зібрав найважливішу інформацію про десантний корабель "Оленегорский горняк". Він був закладений і побудований на судноверфі "Stocznia Polnocna" в Гданську в період з 1974 по 1976 роки. Кораблі такого класу призначені для перекидання і висадки морського десанту, важкої бронетехніки й танків на узбережжі.

Що відомо про затоплення "Оленегорского горняка"

Російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який зазнав пошкоджень унаслідок атаки 4 серпня морськими дронами в акваторії Новоросійського порту, затонув у доці.

Як повідомляв російський провоєнний блогер Владислав Поздняков, російський десантний корабель "Оленегорский горняк" зазнав серйозних пошкоджень. Унаслідок удару надводного дрона затопило один із відсіків судна.

Потім стало відомо, але росіяни змогли дотягнути корабель до порту. Так, з'явилися перші супутникові фото військово-морської бази РФ у Новоросійську після нічної атаки.