У Росії стався вибух на заводі з виробництва "Іскандерів": пошкоджено одну з будівель

Внаслідок вибуху пошкоджень зазнав цех, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну.

В Удмуртії 4 серпня на Воткінському машинобудівному заводі стався вибух. Він пролунав у цеху №95. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Удмуртія проти корупції".

Зазначається, що спочатку припускали, що підприємство атакував дрон, але потім розібралися і з'ясували, що під час випробувань вибухнув виріб, який знаходився у бронекапсулі. Корпус цеху, в якому проводилося випробування, витримав, але постраждав.

"Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Внаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхав", — повідомило джерело на підприємстві.

У коментарях під дописом місцеві жителі пишуть, що цех був секретним і працівники були без мобільного зв'язку, тож висловили сумніви у відсутності постраждалих внаслідок вибуху, бо дим бачили за містом.

Пізніше на заводі офіційно прокоментували надзвичайну подію.

"Сьогодні (4 серпня 2023 року) на території виробничого майданчика АТ "Воткинський завод" відбулося спрацювання апаратури, що супроводжується хлопком та задимленням. Ніхто з працівників підприємства не постраждав. Загроза життю та здоров'ю відсутня. Підрозділи підприємства працюють у штатному режимі", — йдеться у повідомленні.

АТ "Воткінський завод"

Згідно з даними з відкритих джерел, на Воткінському заводі, який заснований у 1759 році, вироблялися ракети "Тополь-М", а 2006 року було розпочато серійне виробництво ракет комплексу "Іскандер-М".

2 червня 2022 року Воткінський завод був включений до списків санкцій США через вторгнення Росії в Україну. 5 липня внесено до списків санкцій Японії. 16 грудня 2022 року завод внесено до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракети та боєприпасів для комплексів "Іскандер" і "Точка-У. Також завод перебуває під санкціями України та Швеції.

Нагадаємо, що ЗС РФ обстрілюють Україну ракетами, якими Київ в 90-х розрахувався за газ. Угода про передавання ракет була укладена у Ялті між Кабінетом міністрів України та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна.

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