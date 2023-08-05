Атака дронів у Новоросійську це перша загроза нафтовому експорту з РФ, — FT

За даними журналістів, усе, що впливає на світові ціни на нафту, не в інтересах США. В умовах світової енергетичної кризи Вашингтону буде складніше підтримувати Україну.

Шляхом атаки морськими дронами по кораблю "Оленегорский горняк" біля порту Новоросійська Україна вперше створила загрозу російській інфраструктурі для експорту нафти. Про це повідомляє The Financial Times.

Офіцер української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що порт у Новоросійську слід вважати законною військовою ціллю, оскільки тут заправляють паливом Чорноморський флот РФ.

Однак, за даними журналістів, після атаки в Новоросійську, ймовірно, в Білому домі виникнуть питання, особливо напередодні президентських виборів у США.

Вашингтон докладає зусиль, щоб стримати глобальне зростання цін на нафту, а Новоросійськ — найбільший нафтовий порт РФ у Чорному морі, через який щодня експортується близько 600 000 барелів нафти. Це також основний пункт експорту нафти з Казахстану, тут кінцева точка Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) потужністю 1,2 млн барелів на добу.

У КТК володіє часткою найбільша американська нафтова компанія Chevron. За даними представників компанії, інфраструктура трубопроводу не постраждала.

За словами Геліми Крофт, колишньої аналітикині ЦРУ, яка проводить дослідження сировинних ринків у RBC Capital Markets, все, що впливає на постачання російської нафти на світовий ринок, не буде вітатися Білим домом.

До того ж в умовах світової енергетичної кризи Вашингтону буде складніше надавати підтримку Україні.

Ціни на нафту зросли майже на 15% минулого місяця, до 85 доларів за барель. Але реакція ринку на цю подію була малопомітною. Вартість сирої нафти марки Brent зросла на 1,2%, до 86 доларів за барель.

Нагадаємо, що українська розвідка повідомила, що РФ може влаштувати провокації на нафтопереробному заводі в Білорусі, щоб втягнути у війну сусідню країну.

Також повідомлялося, що в липні журналісти Reuters попереджали про те, що РФ планує дестабілізувати ціни на нафту на глобальних ринках.