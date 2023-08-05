Абсолютно логічно: у СБУ відреагували на атаки дронів на кораблі РФ

Українські силовики дали одну пораду російському командуванню: що потрібно робити, щоб ударів по портах і кораблях стало менше.

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував ситуацію у Чорному морі, де останніми днями почастішали випадки появи надводних дронів. Також офіцер опублікував кілька порад російській владі. Коментар Малюка опубліковано на сторінці Facebook відомства.

Зі слів очільника СБУ, поява морських дронів неподалік від кораблів РФ та Кримського мосту — "абсолютно логічно". Крім того, "бавовна", яка час від часу стається, є ефективним кроком впливу на ворогів.

Також Малюк визнав, що Україна дійсно проводить спецоперації у своїх територіальних водах. І ці операції є цілком законними, наголосив офіцер.

У коментарі пролунали поради для Росії — що потрібно робити, щоб атаки дронів на кораблі та Кримський міст припинились: потрібно "покинути територіальні води України та нашу землю". При чому, рекомендує Малюк, це потрібно зробити "чим швидше".

Зазначимо, в ніч з 4 на 5 серпня біля Кримського мосту сталась атака морських дронів на російських нафтовий танкер SIG. У перших повідомленнях вказувалась, що під час атаки навіть вимкнули освітлення мосту. Пізніше стало відомо, що танкер SIG отримав пробоїну у машинному відділенні. Також опублікували відео з борту дрона — видно як пристрій рухається морем та врізається у борт судна.

Напередодні, 4 серпня, дрони атакували порт у Новоросійську. Однією з вражених цілей був військовий десантний корабель "Оленегірський горняк". Кадри з місця подій свідчать, що він отримав пробоїну, похилився і його буксирували ближче до берега.

Ще одна з можливих цілей, по яких могли влучити дрони — спеціальний пристрій для навантаження нафти Каспійського трубопровідного консорціуму, який називають "нафтовий маяк".

Тим часом починаючи з 18 липня — дати розриву зернової угоди — армія РФ здійснила кілька повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру у портах. Зокрема, під ударами ворога опинились порти Одеси і Чорноморська — 19 липня згоріло близько 60 тис. тонн зерна. Також ворог атакував порти на Дунаї: 24 липня поцілив по порту в Рені, 4 серпня — в Ізмаїлі. Під час атаки на Ізмаїл згоріла адміністративна будівля та ще кілька тисяч тонн пшениці.

Нагадуємо, після атаки морських дронів на порт Новоросійська почалось стрімке падіння курсу рубля. Зокрема, протягом кількох годин курс повернувся до рівня березня 2022 року, коли Росія напала на Україну.

Тим часом Литва повідомила про виділення нового пакету допомогу Україні: ідеться про постачання ЗРК NASAMS, який ефективний для збивання цілей на середній дальності.