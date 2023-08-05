Вибухи в районі Кримського мосту: морський дрон врізався в танкер Sig, — росЗМІ (фото, відео)
Російський танкер SIG перебуває під санкціями США через перевезення авіаційного палива із окупованого Криму до Сирії. Екіпаж судна повідомив, що через удар танкер більше не може самостійно переміщатися.
У ніч на 5 серпня неподалік від Кримського мосту пролунали вибухи. Про це написав російський Telegram-канал "Военный осведомитель".
За даними авторів каналу, на Кримському мосту вимкнули освітлення й обмежили рух через атаку дронів.
У мережі також з'явилося відео, у якому йдеться про атаку морських і повітряних безпілотників у Керченській протоці.
Російський Telegram-канал "Осторожно новости" повідомив, що внаслідок атаки морськими дронами в Керченській протоці було пошкоджено російський танкер Sig. За даними ЗМІ, екіпаж заявив про пошкодження машинного відділення.
Пізніше на каналі з'явився аудіозапис нібито з пошкодженого танкера. Члени екіпажу заявили, що судно не може самостійно рухатися, а також підтвердили інформацію про затоплення машинного відділення.
"Судно в баласті. Усі танки вантажні порожні. Судно на плаву. До рівня вотерлінії вода набиралася і зупинилася", — йдеться в аудіозаписі.
За даними журналістів, екіпаж танкера заявив, що не потребує евакуації. Також повідомляють, що кілька людей дістали невеликі садна. У Telegram-каналі зазначили, що екіпаж Sig нібито не знає причину вибуху, проте "підозрює, що йдеться про надводний дрон".
Зазначимо, що за даними моніторингового каналу MarineTraffic у момент ймовірного удару танкер перебував недалеко від Керченської протоки.
Як зазначає речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, танкер SIG возив авіаційне паливо з окупованого Криму до Сирії, через що опинився під санкціями США.
Що кажуть окупанти
Радник глави окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков прокоментував інформацію про вибухи в районі Кримського мосту у своєму Telegram-каналі та закликав "не нагнітати".
За його словами, "гучні звуки", які чули жителі Керчі, не мають стосунку до Кримського мосту. Колаборант також додав, що не може коментувати "ситуацію в Чорному морі та протоці".
Російське видання RT повідомило з посиланням на представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова, що в Керченській протоці нібито було знищено три морські дрони.
Нагадаємо, що 4 серпня морські дрони атакували російську військову базу в портовому місті Новоросійськ. У результаті було пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк".
Крім того, 4 серпня пролунали вибухи на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Повідомлялося про звук, схожий на гул БПЛА, і вимкнення світла на кількох вулицях.