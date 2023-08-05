Біля Севастополя рухається надводний безпілотник: місцева "влада" забили на сполох

Повідомляється, що морський дрон продовжує рух, але водночас ситуація нібито перебуває "повністю під контролем" російського флоту.

У суботу, 5 серпня, в Чорному морі недалеко від Севастополя було виявлено надводний безпілотник. Як повідомив "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, апарат продовжує рух, тому вживаються всі заходи щодо його знищення.

"У севастопольській морській зоні, у відкритому морі, флот виявив надводний безпілотник, який наразі продовжує рух. Вживаються всі необхідні заходи щодо його знищення", — написав чиновник у Telegram.

За його словами, у зв'язку з цим було призупинено рух вітрильних човнів на пляжі Балаклави і у зворотному напрямку. При цьому Развожаєв зазначив, що евакуюватися з пляжів не потрібно, оскільки ситуація нібито "перебуває повністю під контролем флоту".

"Орієнтовно після 13.00 обмеження на рух буде знято і водний транспорт знову почне здійснювати свою роботу", — повідомив чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі останніми днями почастішали випадки появи надводних дронів. З цього приводу висловився голова СБУ Василь Малюк. За його словами, така ситуація цілком логічна, оскільки Україна дійсно проводить спецоперації у своїх територіальних водах, які є цілком законними.