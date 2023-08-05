Повзали в багнюці під дулом автомата: у РФ спецпризначенці провели військовий тренінг для дітей (фото)

Колишні військові вчили дітей поводитися зі зброєю, а також тактичної та стройової підготовки. Окрему увагу вони приділили "відвертій" розмові про те, що відбувається у світі.

Ветеран російського спецпідрозділу "Альфа" Андрій Лебедєв влаштував у Сочі військово-патріотичний тренінг. Діти віком від 6 років мають повзати в багнюці під дулом автомата, повідомили російські ЗМІ.

"Наставники діляться реальним досвідом спецпідрозділів, проводять для хлопців підготовку з основ поводження зі зброєю, тактичної, стройової підготовки та інше. З учасниками обговорюють теми патріотичного спрямування, подвиги та героїзм солдатів Великої Вітчизняної війни та нинішніх героїв СВО", — зазначали в соцмережі "ВКонтакте".

Колишні спецпризначенці розповідали дітям про події у світі

Російські військові розповіли про важливість відвертої розмови з дітьми про всі події, які відбуваються у світі.

"Якщо цим займемося не ми, то знайдеться хтось інший. І не факт, що наш друг", — розповів Лебедєв.

Нагадаємо, що у Великій Британії зараз проходить навчання елітна українська бригада спецпризначенців, які планують звільняти Крим до Різдва. Навчання проходять у закритому таборі в Окехемптоні.

Західні військові фахівці хочуть вивчити досвід військових Сил спеціальних операцій ЗСУ після перемоги над військами РФ.