У Зеленського закликали дати Україні "знаряддя відплати" після атак на російські кораблі

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, шлях до миру в Україні лежить, зокрема, через знищення російських військових баз і складів в окупованому Криму.

У світлі нещодавніх атак на російські кораблі в Чорному морі радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав до посилення військової підтримки й постачань "знарядь відплати" в Україну. Про це він написав 5 серпня у своєму Twitter-акаунті.

Подоляк зазначає, що переговори лише дають Росії час на "залатування дірок".

Радник глави ОП підкреслює, що нинішні події показують, що єдиний шлях до миру лежить через:

звільнення українських територій;

руйнування російських військових баз і стратегічних складів у Криму;

примус РФ дотримуватися міжнародного права;

різке скорочення російського комерційного потенціалу;

прискорене знищення сухопутної військової техніки противника.

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"Час позбутися ілюзій. Час збільшити обсяги постачання в Україну "знарядь відплати", — написав Подоляк.

Атаки на російські військові кораблі та базу в Криму

Нагадаємо, 4 серпня ЗМІ повідомляли про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" унаслідок атаки двома морськими дронами. За даними журналістів, спецоперацію провели СБУ та ЗСУ.

Також 4 серпня повідомлялося, що ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі у Феодосії, що в окупованому Криму. За даними командування, база забезпечувала потреби Чорноморського флоту РФ.

Пізніше, у ніч на 5 серпня, в Чорному морі, неподалік від Керченської протоки, морський дрон пошкодив російський танкер Sig.

Нагадаємо також, голова Служби безпеки України Василь Малюк заявляв про "абсолютну логічність" у появі морських дронів біля російських кораблів і Кримського мосту.