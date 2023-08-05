Били по "Мотор Січі" та Хмельницькій області: Зеленський розкрив подробиці ракетної атаки РФ

За словами президента, росіяни застосували "Калібри" та "Кинджали". Силам ППО вдалося знищити частину ракет.

Запуски ракет були спрямовані по Хмельницькій області та заводу "Мотор-Січ" у Запоріжжі. Про це в суботу, 5 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий обстріл України з боку Росії.

За даними президента, частину ракети було збито силами протиповітряної оборони.

"Сьогодні відбувся черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри". Били по "Мотор Січі", по нашій Хмельницькій області. Частину ракет збито, спасибі за це нашим воїнам протиповітряної оборони", — зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що навіть за умови безперервних атак Росії, Україна не збирається підкорятися і відступати перед агресією. За словами президента, ракетні обстріли міст не допоможуть РФ досягти своїх цілей.

"Міжнародне право Росії не вдасться підмінити терором, або кризами, або будь-яким залякуванням. Буквально кожен тиждень додає світовій дійсно сили для захисту нормального життя", — додав Зеленський.

Ракетний обстріл України 5 серпня — останні новини

5 серпня Збройні сили РФ провели масовану ракетну атаку на міста України. Повідомлялося про вибухи в Запорізькій і Хмельницькій області, а також роботу ППО в Київській області.

Також у Повітряних силах повідомляли, що частину ракет запустили з території Білорусі.

Пізніше стало відомо, що окупанти поцілили по околиці міста Запоріжжя. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 5 серпня вибухи також пролунали на території Росії. У соцмережах повідомляли про роботу ППО в Підмосков'ї, Калузькій і Тульській областях.