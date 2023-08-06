"Привітання" від Кремля до Дня Повітряних сил: у ЗСУ розповіли про цілі атаки ЗС РФ (відео)

Масований обстріл російських окупантів в ніч на 6 серпня призначався не для ураження портів, а для ударів по потужностях захисників. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підкреслила, що Сили оборони були готові до небезпеки.

Вночі на 6 серпня російські війська цілили не у портову інфраструктуру, а в об’єкти Повітряних сил України. Деталями щодо масованого обстрілу ЗС РФ в ефірі "24 каналу" поділилась керівниця Об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Зрозуміло, що "привітання" до Дня Повітряних сил певним чином готувалося, оскільки основні удари прийшлися на відповідну інфраструктуру, пов'язану з потужностями саме цього роду військ", — розповіла вона.

Речниця ОК "Південь" також зазначила, що масована атака — очікувана реакція Росії на активність світової спільноти. З її слів, до таких ударів ворог вдається, коли іноземні лідери ухвалюють рішення стосовно Москви без її участі.

"З учорашнього вечора ми розуміли, що нічна атака буде потужною, оскільки нарощування потенціалу відбувалося дуже поступово й очевидно", — додала Гуменюк.

Водночас керівниця пресцентру підкреслила, що військові не схильні пов’язувати атаки ЗС РФ з "жестами у відповідь".

"Вони просто терористи, які тероризують нашу країну", — підсумувала вона.

Варто зазначити, що День Повітряних Сил ЗСУ відзначають в Україні у першу неділю серпня. Цього року свято випало на 6 серпня.

Коментар речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, сили ППО з вечора 5 серпня та до ранку 6 серпня збили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 "Калібрів" та 27 ударних дронів. Вибухи лунали у Харківській, Запорізькій, Хмельницькій та Київській областях.

Також 5 серпня ЗС РФ атакували завод "Мотор Січ" у Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський заявив після ракетного обстрілу, що українці не збираються відступати перед агресією.