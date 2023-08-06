Китайські фахівці розробили для РФ кріплення для скидання великих мін із дрона (відео)

Попри те, що Китай зобов'язався з 1 вересня обмежити експорт деяких моделей дронів, якими користуються на фронті ЗС РФ, виробники продовжують випускати для російської армії нові інженерні рішення.

У Китаї на замовлення російської компанії для дрона розробили кріплення для скидання великих мін, вагою 16 кілограмів кожна. Про це написав військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook.

"Китайський виробник демонструє готове рішення зі скидання для замовника з Уралу. Поки Китай постачає у РФ продукти й компонент, санкції росіянам нестрашні", — написав Бескрестнов.

На відео чоловік демонструє техніку, яка призначена для скидання мін. У спеціальні контейнери (їх у пристрою два), завантажуються боєприпаси, а після цього дрон злетить з цим кріпленням у повітря й атакуватиме мінами цілі. У кадрі також на кілька секунд з'являється листок паперу, на якому написана назва компанії-замовника — Ural Drone Hub. Це компанія, яка займається питаннями закупівлі, постачання, а також збору безпілотних летальних апаратів у Росії.

Ситуація відбувається на тлі того, що Китай уже з 1 вересня пообіцяв обмежити експорт безпілотників на тлі звинувачень у застосуванні зброї в російсько-українській війні. Країна введе експортний контроль щодо деяких двигунів для дронів, лазерів, засобів зв'язку та систем захисту дронів. Заходи контролю також торкнуться деяких споживчих дронів, щоб запобігти їхньому експорту у військових цілях.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що росіяни зняли обмеження з китайських дронів Mavic 3. Після оновлення БПЛА здатні літати далі, вище і стабільніше. Українські військові сподіваються, що зможуть їх захопити та перейняти прошивку.

У липні ми писали про те, що у РФ представили новий дрон-бомбардувальник. Розробники запевняють, що їхній безпілотник може підняти до 5 кг боєприпасів, але замість них поки використовують пляшки з водою.