"Віддав Україні все, що мав": на фронті загинув екснардеп

Екснардеп Сергій Слабенко свого часу представляв у ВР Волинську область. У чоловіка залишилися дружина із сином і донькою.

На Запорізькому напрямку у війні проти РФ 4 серпня загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що екснардеп від 2002 по 2006 рік був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету ВРУ з питань правової політики. Пізніше працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та був депутатом Волинської обласної ради.

Колеги та побратими депутата згадують про нього як про принципову людину з відмінним почуттям гумору.

"Пам'ятаю його особливо як депутата обласної ради. Фішкою цього чоловіка був його неймовірний професійний гумор. Щоразу на сесії він сварив депутатів за їхні постійні порушення регламенту. Дехто насміхався, дехто щиро всміхався на ці його виступи. Зрештою, він віддав Україні все, що мав", — написав депутат Волинської облради Іван Мирка.

"Завжди памʼятатиму як порядного та принципового товариша й щирого наставника", — написав побратим ексдепутата Андрій Козюра.

Дату поховання захисника-депутата повідомлять додатково. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою.

Нагадаємо, що під час виконання службових обов'язків загинув майстер-сержант 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Антон Усовський.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня стало відомо, що в бою з російськими загарбниками загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко. Вона з перших місяців війни приєдналася до ЗСУ.