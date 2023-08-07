Атакувала власна артилерія: ЗС РФ на Запоріжжі перевдяглися в ЗСУ та втратили 2 підрозділи

Командир одного з підрозділів росіян вигадав "хитрий" план зайти в тил до ЗСУ, але він не спрацював, а завдяки шоу з перевдяганням росіяни втратили артилерію.

У Запорізькій області російські окупанти отримали дружній вогонь у спину через шоу з перевдяганням у форму ЗСУ. Через неузгодженість дій ЗС РФ втратили пів сотні вояків. Про це повідомляють у російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

Інцидент стався неподалік від села Роботине в Токмацькому районі Запорізької області. Група російських військових переодяглася в український піксель і хотіла зайти в тил до ЗСУ, щоб "навести там шурхіт". Цю групу зафіксували з російського БпЛА та прийняли за бійців українських Сил оборони. Далі по них відпрацювала артилерія ЗС РФ. Через неузгодженість дій дружнім вогнем було вбито 32 окупантів.

На цьому історія не закінчилася. Завдяки дружнім ударам по росіянах ЗСУ виявили позиції ворожої артилерії тв атакували їх. Через це загинуло ще 19 загарбників.

Винуватцем інциденту визнали командира, який вигадав маневр із перевдяганням і нічого нікому не сказав. Одразу після удару російської артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і накивав п'ятами з позицій, його зараз шукають.

"Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій", — пояснило НП одне з джерел видання в Генштабі РФ. Також, за його словами, ЗС РФ зараз не вистачає засобів зв'язку, але над цим питанням командування нібито вже працює.

Нагадаємо, що десантників РФ на Лівому березі накрила власна артилерія, а БТР РФ добив решту групи. Деяких убитих і поранених окупантів забрали свої, але не всіх.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ на Півдні прорвали першу лінію оборони ворога та перейшли на проміжну.