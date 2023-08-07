ЗС РФ намагаються окупувати частину Харківщини та наступають під Бахмутом, — Маляр (відео)

За словами заступниці міністра оборони, на Куп'янському напрямку весь тиждень не припинялися штурмові дії з боку ЗС РФ — там окупанти значно посилили кількість обстрілів.

Російські окупаційні війська прагнуть відновити контроль над селом Старомайорське та раніше втраченими позиціями на північ від Бахмута Донецької області, а також у Харківській області на Куп'янському напрямку. Про це в понеділок, 7 серпня, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Заступниця міністра наголосила, що Сили оборони продовжують наступальні операції на південному фланзі, тоді як на північному фланзі тривають запеклі бої, де противник намагається атакувати й відновити втрачені позиції. Це створює складну обстановку, проте ситуація залишається під контролем українських сил.

Водночас у Міноборони нагадують, що ворог веде наступ на Сході країни й обрав цей напрямок як основний. Зокрема, росіяни не полишають спроб відновити контроль над раніше втраченими територіями в Харківській області.

"Увесь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, напевно, було найгарячіше за все, ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції — у них такий план, вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втратили", — розповіла Маляр.

За словами заступниці міністра, російські війська намагалися пробити українську оборону на цьому напрямку, але безрезультатно.

"Протистояння було дуже жорстке", — додала Маляр.

На Куп'янському напрямку не припиняються бої в районі Серебрянського лісництва.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

"Нескінченні штурми були, власне, весь минулий тиждень були штурми. І якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог на Сході суттєво збільшив кількість обстрілів", — зазначила Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, за минулий тиждень ворог провів приблизно 9000 артилерійських обстрілів, що на 1000 більше, ніж позаминулого тижня.

Що стосується Мар'їнського й Авдіївського напрямку, там ще буквально з минулого року фактично не змінюється ситуація.

"Ворог відчайдушно хоче оточити Авдіївку, але їм не вдається. Заходити туди вони не ризикують, бо не хочуть бути втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої та не хочуть там програвати. Але й просунутися там не можуть. Те саме стосується Мар'їнки. Ворог намагається взяти її під контроль. Але їм не вдається це зробити. У нас було звільнено Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції", — додала заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, ситуація на фронті залишається вкрай важкою, але контрольованою. Українські війська продовжують чинити запеклий опір російським військам і не дають їм просунутися вглиб країни.

Нагадаємо, 7 серпня повідомлялося про те, що на території Запорізької області російські окупанти потрапили під дружній обстріл — усе через те, що службовці ЗС РФ переодяглися у форму ЗСУ. В результаті окупанти втратили близько 50 солдатів.

Також нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що Сили оборони прорвали першу лінію оборони росіян на Південному напрямку.