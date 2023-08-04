ЗСУ на півдні прорвали першу лінію оборони ворога і перейшли на проміжну, — Маляр

Зараз Сили оборони зосередилися на південному напрямку, а для ЗС РФ основний напрямок — це схід. Окупанти мають намір повернути втрачені восени минулого року території.

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Російські окупанти посилюють свої резерви на сході і мають намір повернути втрачені восени минулого року території. Про це в ефірі телемарафону 4 серпня сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Ганни Маляр, росіяни роблять військову ставку на схід, оскільки їхня мета — вийти на кордони Донецької і Луганської областей і вони впевнені в тому, що якщо завдадуть потужного удару ЗСУ на сході, то кардинально можуть змінити ситуацію самої війни.

"Для нас основні напрямки наступу — це південь. Для них основні напрямки — це схід. Найбільше їхніх сил зараз сконцентровано на Куп'янському напрямку. Вони, до речі, одним із основних завдань собі поставили — повернути території, які ми восени звільнили. Для них зараз це важливо і з моральної точки зору, і з військової. Крім цього вони зараз кидають великі сили на Бахмут. По південному флангу ми наполегливо просуваємося", — сказала Ганна Маляр.

Вона зауважила, що на північному флангу в райні Бахмута ворог активно атакує і намагається вибити ЗСУ з раніше зайнятих позицій. Запеклі бої також тривають в районі Авдіївки та Мар'їнки. Сили оборони не дають можливості ворогу там просуватися, попри те, що ЗС РФ застосовують проти українських захисників на цих ділянках все наявне в них озброєння.

"Якщо говорити про південь, там наші сили продовжують проводити наступальні дії, пробираючись крізь дуже серйозний опір ворога. Це — суцільні артилерійські обстріли та мінування. Наші війська на півдні вже подекуди прорвали першу лінію оборони ворога і перейшли на таку проміжну, і там вони стикаються з тим, що ворог на основних, чи ключових панівних висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення, і це безумовно ускладнює рух наших військ", — сказала заступниця міністра.

Ганна Маляр зауважила, що і на півдні, і на сході ворог підтягує резерви, зокрема професійні підрозділи ДШВ.

Нагадаємо, що російські окупанти посилили свої підрозділи в районі Авдіївки, перекинувши туди з Маріуполя елітних морпіхів. Вони добре навчені, оснащені і принципово не здаються в полон.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти спалюють тіла своїх загиблих товаришів просто на позиціях. Українські захисники з дрона зафіксували роботу імпровізованого крематорія.