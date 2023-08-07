"Тяжка ніч для Херсона": ЗС РФ обстріляли житлові будинки, є жертви, — ОВА (фото)

Від ворожого вогню постраждали люди літнього віку, під завалами загинула 59-річна жінка. Прокуратура розслідує порушення звичаїв війни.

Уночі ЗС РФ обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка й отримали поранення рятувальники. Деталями 7 серпня поділився в соцмережах голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Тяжка ніч для Херсона… Російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста", — написав він.

За даними ОВА, приблизно о 00:50 російські війська завдали удару по житловому будинку. Внаслідок цього у восьми мешканців була діагностована ситуаційно-невротична реакція, а також госпіталізували маломобільну особу.

"Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла", — розповів Прокудін.

За словами очільника обладміністрації, через пів години атака продовжилася. У житловий будинок влучив артилерійський снаряд, унаслідок чого загинула 59-річна жінка й отримав контузію 60-річний чоловік.

Приблизно о 03:15 ЗС РФ знову завдали удару. Внаслідок обстрілу будинку поранення отримала 93-річна жінка — її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Фото, оприлюднене прокуратурою 7 серпня Фото: Херсонська обласна прокуратура

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури повідомила, що правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.

За даними прокуратури, ворожі снаряди поцілили в приватний і багатоквартирний будинок. Унаслідок ударів виникли пожежі, під завалами приватної оселі загинула жінка.

"Через нічний обстріл обласного центру щонайменше семеро містян травмовано. Дані уточнюються", — додала пресслужба.

Нагадаємо, 7 серпня втрати ЗС РФ перевищили 250 тисяч осіб. Протягом доби Сили оборони знищили 540 російських армійців.

У соцмережах інформують, що в Запорізькій області загарбники загинули від дружнього вогню в спину. Група російських солдатів перевдяглася у форму ЗСУ, але не попередила про це інших окупантів.