ЗС РФ намагалися вдарити ракетами "Кинджал" по урядовому кварталу в Києві, — Times

За даними видання, пілот російського винищувача МіГ-31 мав "помститися" за атаку невідомих БПЛА на будівлю Кремля. Саме 4 травня комплекс Patriot уперше перехопив аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал".

Збройні сили Росії зробили спробу вдарити аеробалістичними ракетами "Кинджал" по урядовому кварталу в Києві 4 травня 2023 року у відповідь на атаку двох безпілотних літальних апаратів на Кремль, що сталася вночі 3 травня. Про це 7 серпня пише британська газета The Times.

Згідно з виданням, російський винищувач МіГ-31, який є носієм ракет "Кинджал", злетів із авіабази Саваслейка менш ніж за добу після атаки на Кремль, коли два невідомі безпілотники підлетіли до резиденції Путіна та вибухнули поруч із куполом.

"The Times" зазначає, що "пілот отримав наказ помститися". Винищувач запустив ракету "Кинджал" у напрямку Києва. Українська система ППО мала обмежений час на перехоплення аеробалістичної ракети Росії, яка рухалася зі швидкістю 10 Махів і прямувала до будівлі Кабміну недалеко від Майдану Незалежності.

Місто захистили ЗРК Patriot, як повідомляє видання, посилаючись на висловлювання підполковника протиповітряної оборони Києва, ім'я якого не розкривають задля безпеки.

"У нас є планшет для моніторингу повітряної обстановки, і коли балістична ракета наближається, комп'ютер негайно фіксує це та створює область ураження. Він розрахував ціль за траєкторією. Система вивела коло з центром над Майданом — ціллю був урядовий квартал", — розповів український військовий.

ЗСУ вперше перехопили ракету "Кинджал" 4 травня

Нагадаємо, вночі на 4 травня повітряна тривога в Києві тривала понад 3,5 години. Влада повідомляла, що навколо столиці знищено всі ворожі об'єкти — ракети й, можливо, балістичні цілі.

Видання Defense Express повідомляло про знищення "Кинджала" над Києвом 5 травня, однак командування ЗСУ понад добу не підтверджувало цю інформацію.

Пізніше, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал Микола Олещук підтвердив, що сили ППО вперше збили аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал" над Київською областю вночі 4 травня. Спікер ЗС Юрій Ігнат підтвердив, що ціль було збито системою ПРО Patriot.