Обстріл України 4 травня: дрони "За Кремль" приземлили в Одесі, а в Києві знищили всі цілі

Упродовж ночі російські окупанти атакували 3 обласні центри України іранськими дронами-камікадзе та ракетами. Є влучання в Одесі та Запоріжжю, а столиця пережила третю за останні чотири дні атаку.

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У ніч проти 4 травня в Києві та низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Станом на 2:35 сигнал тривоги пролунав, окрім Києва, у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській і Одеській областях. Вибухи зафіксували в кількох регіонах. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічний масований обстріл України 3 травня.

Київ

У Київській області повітряна тривога пролунала о 2:03. Київська обласна військова адміністрація попередила в Telegram про загрозу ворожих обстрілів.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги — перейдіть в укриття або інші безпечні місця", — закликали в адміністрації.

Близько 2:35 у Києві пролунав гучний вибух. За інформацією "Суспільного", вибухів було кілька.

О 2:42 в КВДА проінформували про роботу ППО і звернулися до громадян, аби ті не викладали фото й відео вибухів у соцмережі.

О 6:02 пролунав відбій повітряної тривоги.

В Київській військовій державній адміністрації наголосили, що російські окупанти запустили по Києву кілька іранських дронів "Shahed" і ракет, імовірно балістичного типу. За попередньою інформацією влади, в повітряному просторі Києва силами української ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені. Дані уточнюються, заявили в КМВА.

"Чергова повітряна атака Києва. Для столиці вона вже третя з чотирьох днів травня. Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року. За оперативними зведеннями — без жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю й здоров’ю людей чи серйозних пошкоджень забудові міста вони не завдали", — проінформував Сергій Попко, начальник КМВА.

У столиці тривога тривала понад 3,5 години.

Запоріжжя

У Запоріжжі повітряну тривогу оголосили о 0:22, а о 2:03 в мережі повідомили про вибухи в місті. За 10 хвилин жителі міста почули ще кілька вибухів. Після цього стали надходити повідомлення, що в кількох районах Запоріжжя зникло світло. Також надійшло повідомлення про вибухи за межами обласного центру.

Також у мережі почали поширювати інформацію про пуски ЗС РФ ракет С-300.

О 4:29 пролунав відбій повітряної тривоги.

Одеса

В Одесі повітряну тривогу оголосили о 2:36 і повідомили, що в бік обласного центру з міста летять ворожі "шахеди". О 2:46 пролунав перший вибух, і надійшла інформація про підліт ще кількох ворожих дронів. За дві хвилини одесити почули ще один вибух, а потім ще два.

Також надійшло повідомлення, що є "влучання" в Одесі та про 6 дронів-камікадзе над містом, а потім пролунали ще 3 вибухи.

Згодом в місцевих пабліках проінформували про успішну роботу ППО та про ще кілька вибухів.

"Вночі ворог атакував місто 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами ППО та мобільних вогневих груп. 3 дрони — камікадзе вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", — повідомив спікер Одеської ОВА Євген Братчук.

Він подякував одеситам за те, що дотрималися інформаційної тиші та не знімали повітряний бій над Одесою.

Пізніше ОК "Південь" виклало в мережу світлини уламків збитих російських дронів із написами "За Кремль" і "За Москву".

Нагадаємо, що 3 травня зранку російські окупанти атакували дронами-камікадзе Дніпро та Київ. Ракетні обстріли зафіксували в Запоріжжі.

Також 1 травня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. У Києві ППО збила всі цілі, а в місті Павлоград на Дніпропетровщині ворожі ракети влучили в промислове підприємство.