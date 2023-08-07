"Усі наміри росіян відомі": Череватий розповів про спробу прориву під Куп'янськом (відео)

Російська армія намагається відновити свої втрачені позиції на північно-східній частині Харківської області та сподівається повторити свій "успіх", як це було на Донеччині та Луганщині.

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, однак Збройні сили України тримають все під контролем та продовжують тримати свої позиції. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "Радіо свобода".

За словами Череватого, російські загарбники прагнуть до відновлення своєї позиції через прорив в районі Куп'янська. Вони сподіваються повторити успіхи, які здобули під час окупації Донеччини та Луганщини. Проте українським військовим відомі усі плани росіян, тому вони "дуже активно руйнуються".

"Ми знаємо всі їхні наміри, всі підрозділи, які зосереджені, всіх командирів. Всі плани. І вже багато тижнів підряд ми здійснюємо протидію цим намірам. Ситуація досить складна, але ми повністю контролюємо події", – розповів він.

Зазначається, що попри відмічену ескалацію Україна встигає протистояти російським діям та зберігати контроль над ситуацією на Куп'янському напрямку.

До слова, 7 серпня Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська прагнуть відновити контроль над селом Старомайорське та раніше втраченими позиціями на північ від Бахмута Донецької області, а також у Харківській області на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що 3 серпня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Лиманському та Куп'янському напрямках українські війська діють успішно та щодня зривають плани російських загарбників.