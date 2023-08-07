Штурмували позиції ЗСУ під Бахмутом: полоненим бойовикам "Л/ДНР" повідомили про підозри

Бойовики потрапили в український полон під час боїв під Бахмутом та Лисичанськом. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми, повідомили в СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозри восьми бойовикам "Л/ДНР", які штурмували позиції українських бійців під Бахмут та Лисичанськом. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії бойовики увійшли до складу 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора. У лавах окупантів вони брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що під час боїв під Бахмутом та Лисичанськом бойовики потрапили в український полон. Зокрема, серед фігурантів є мешканець Алчевська Луганської області, який приєднався до ворога ще у 2016 році. Зокрема, він починав стрільцем, а закінчив — навідником танка Т-72. Ще двоє бойовиків, один із яких входив до складу "Восток", а інший до підрозділу Генштабу ЗС РФ під назвою "Шторм", воювали проти сил АТО. Тоді як після 24 лютого 2022 року вони утримували бойові позиції окупантів у районах Соледара, Попасної та Лисичанська Луганської області.

Серед затриманих також є 27-річний житель Луганська, який приєднався до ворожої "військової комендатури ЛНР" у грудні 2022 року. Зокрема, будучи стрільцем, він охороняв будівлі слідчого комітету РФ та інших окупаційних органів. Потім його підрозділ направили на передову, де його взяли в полон. Також на суд очікують ще чотири бойовики, які входили до складу окупаційних угруповань "Призрак" і "Каскад".

Таким чином усім бойовикам повідомлено про підозру за ст. 111 (державна зрада), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми", — додали в СБУ,

Нагадаємо, 4 серпня Фокус писав, що ДБР з СБУ повідомили про підозру російському олігарху, президенту ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру. Він постачав боєприпаси ворожій армії.

26 липня про підозру в держзраді повідомили колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Він поширював антиукраїнську пропагандистську інформацію серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу.