Мобілізація в Україні: чи можуть видавати повістки на роботі — відповідь юристів

Військовозобов'язані, які відмовилися від отримання повістки або не з'явилися до ТЦК і СП, нестимуть адміністративну відповідальність. Утворення акту кримінального правопорушення можливе після висновку ВЛК, говорять адвокати.

В Україні через роботодавця можуть реалізувати оповіщення військовозобов'язаних про виклик до ТЦК і СП. Про це розповіла адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.

З її слів, у такому випадку порядок дій роботодавця щодо оповіщення свого працівника передбачений пунктом 47 Постанови КМУ №1487, зокрема він повинен:

видати наказ (розпорядження) про оповіщення про виклик до ТЦК і СП, довести військовозобов’язаних працівника до відома під особистий підпис і надіслати копію такого наказу (розпорядження) до ТЦК протягом трьох днів;

вручити повістку про виклик працівникові;

письмово сповістити ТЦК і СП у випадку, коли такий працівник перебуває у відрядженні, відпустці або на лікарняному;

контролювати прибуттям військовозобов'язаного працівника до ТЦК і СП.

Якщо військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК і СП без поважних причин, то відповідальність за це несе працівник. Адже роботодавець не може відповідати за дії своїх працівників, що стосуються військового обов’язку. Важливо лише, аби роботодавець виконав усі зазначені вище правила з оповіщення.

Також роботодавець повинен зафіксувати, якщо працівник відмовляється підписувати наказ про оповіщення про виклик і повістку. Зокрема, зі слів Бекало, це може бути складений акт керівника, якій засвідчує відмову працівника від підпису. Проте в такому разі повістка все одно вважатиметься врученою.

"За неявку за повісткою або за відмову отримувати повістку військовозобов’язаний працівник нестиме лише адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 гривень згідно зі ст. 210-1 КУпАП", – пояснила вона.

Своєю чергою складу кримінального правопорушення ст. 336 Кримінального кодексу за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнає військовозобов’язаного не придатним до військової служби. Оскільки військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України згідно зі ст. 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Поки ВЛК не визнає громадянина придатним до військової служби за станом здоров’я, призвати його на військову службу під час мобілізації ТЦК і СП не має підстав", — заявила адвокатка.

Тому для утворення складу кримінального правопорушення повинен бути висновок ВЛК про придатність до військової служби та документально підтверджений факт неприбуття військовозобов'язаного до ТЦК і СП за повісткою без поважних причин. Марина Бекало зазначила, що важливо перевіряти, чи правильно заповнені всі дані в повістці, адже якщо повістка відповідає встановленій формі згідно з Постановою КМУ 1487 (Додаток 11), то військовозобов'язаний не має права не отримувати повістку.

Тоді як адвокат Ростислав Кравець заявив, якщо працівник відмовився отримувати повістку від керівника, то потрібно скласти відповідний акт та повідомити про це ТЦК, який може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника через порушення умов військового обліку чи мобілізації. Тоді як працівник можу оскаржити цю постанову в суді.

"Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними. До відповідальності притягають за ухилення від мобілізації, а не за отримання повістки", — додав адвокат.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила мобілізації. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати три види повісток у серпні.

4 серпня Фокус писав, що в серпні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від призову на певний термін.