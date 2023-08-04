Мобілізація в Україні: хто з чоловіків у серпні може отримати відстрочку від призову

Існують категорії військовозобов'язаних чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову на певний термін. Для визнання підприємства критично важливим потрібно, щоб воно відповідало трьом із семи критеріям.

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В Україні воєнний стан та загальна мобілізація продовжено щонайменше 8 листопада 2023 року. Проте існують категорії військовозобов'язаних чоловіків, які можуть отримати бронь від мобілізації. На засіданні 11 липня Уряд вніс зміни до "Порядку бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану" та до "Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Таким чином від мобілізації можуть бути заброньовані працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. До них входять підприємства, які відповідають щонайменше двом (для деяких категорій підприємств) або трьом критеріям:

сума податків, зборів, платежів сплачених до держбюджету протягом року перевищує 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;

відсутня заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ);

середній розмір заробітної плати застрахованого працівника — не менше розміру середньої зарплати у регіоні;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Звернення підприємств щодо визнання їх критично важливими будуть розглянуті державними органами протягом десяти робочих днів. Військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньованими від служби в армії у таких випадках:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (коли це необхідно для забезпечення функціонування органів);

на підприємствах, яким встановлено мобілізаційні завдання;

на підприємствах, які виробляють товари для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, які визнані критично важливими.

У результаті заброньовані військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час дії загальної мобілізації на певний термін.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня набули чинності оновлені правила мобілізації. Зокрема, військовозобов'язані чоловіки в серпні можуть отримати три види повісток.

3 серпня Фокус писав, як зміняться принципи мобілізації, та кого насамперед забиратимуть до армії.