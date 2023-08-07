Погрожуючи зброєю: окупанти вимагають гроші в українців, які хочуть виїхати з ТОТ, — Маляр

ЗС РФ намагаються спонукати мешканців тимчасово окупованих територій виїхати до Росії, проте при виїзді на блокпостах вимагають в них гроші та інші матеріальні цінності.

Російські окупанти вимагають в українців, які намагаються виїхати з тимчасово окупованих територіях, гроші та інші матеріальні цінності. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram.

"Російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованій території України", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що окупанти намагаються змусити місцеве населення виїхати до Росії. Для цього вони збільшили кількість випадків грубого та зневажливого ставлення Збройних сил Російської Федерації до місцевих жителів.

Крім цього, окупанти намагаються збагатитися на вимушеному виїзді українців з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації. Таким чином при перетині блокпостів військовослужбовці РФ погрожують зброєю та під різними приводами вимагають в українців віддати їм гроші та інші виявлені матеріальні цінності.

Нагадаємо, 4 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські "даішники" та колаборанти почали масово штрафувати людей за проїзд на зелену стрілку світлофора. Тоді як світлофори демонтувати не дозволяють.

6 серпня стало відомо про те, що в Маріуполі окупанти почали роздавати гуманітарну допомогу на тому місці, де раніше складали тіла загиблих місцевих жителів. Нині місцевий супермаркет, куди звозили тіла містян, є пунктом видачі допомоги.