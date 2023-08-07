У Маріуполі росіяни відкрили центр гумдопомоги, в який раніше звозили тіла вбитих, — Андрющенко

За інформацією радника мера міста, у 40-градусну спеку місцеві жителі змушені стояти в чергах, щоб отримати якусь допомогу від окупаційної влади.

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Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі почали роздавати гуманітарну допомогу на тому місці, де лише рік тому складували тіла загиблих унаслідок вторгнення місцевих жителів. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 6 серпня.

За його словами, ідеться про місцевий супермаркет. Туди під час захоплення міста на Донеччині командування РФ вирішило звозити всіх убитих містян. Тепер же це місце, яке нагадує всім про воєнні злочини окупантів, є пунктом видачі допомоги.

"Сюди вони звозили невпізнані та просто знайдені навколо трупи маріупольців із лівобережжя. Саме трупозвалище було ліквідовано на прикінці липня-на початку серпня минулого року", — йдеться в повідомленні.

Тепер же, у 2023 році, жителі міста за 40 градусів спеки прийшли постояти у величезній черзі біля супермаркету в надії отримати щось безплатно з їжі, що свідчить про проблеми з гуманітарною допомогою.

"Безумовно, російську політику маргіналізації населення можна вважати вдало проведеною в окрем взятому Маріуполі. За рік перетворити людей на стадо маргіналів. Їм вдалося значною мірою. На жаль", — підсумував Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли в російську школу. Війська РФ створили відповідні групи колаборантів, які фіксують і контролюють відвідування дитиною російської школи. Батькам, які відмовилися віддати дитину в російську школу, окупанти погрожують позбавленням батьківських прав.