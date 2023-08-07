Російські війська влучили у багатоповерховий будинок у Покровську (відео)

Люди власними силами розбирають завали. Через якийсь час після першого влучання у Покровську прогримів ще один вибух.

Місто Покровськ на Донеччині обстріляли російські війська, влучивши у багатоквартирний будинок. Про це 7 серпня повідомив у Telegram народний депутат Муса Магомедов.

На відео можна побачити наслідки руйнувань. Верхні поверхи будівлі фактично знесло. Повилітали майже усі шибки у квартирах.

Люди власними силами розбирають завали. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Як повідомляє кореспондент Фокуса, вибухову хвилю було чути в кількох районах міста. Через якийсь час у Покровську прогримів ще один вибух.

Ситуація у Покровську Донецької області

За інформацією ДСНС, протягом минулої доби рятувальниками Донеччини надано допомогу під час евакуації. Вдалося евакуювати 26 людей з території Покровська та Торецька. З них 5 дітей. Також було 5 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Загалом евакуація на території Покровського району знадобилася 48 особам, з них 5 дітей та 6 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Відповідні заходи й надалі триватимуть.

Нагадаємо, 22 червня житель Покровська розповів, як вижив під час ракетного російського удару. Шахтар Ігор, який вийшов на пенсію, розповів, що зайшов у ванну кімнату, й у цей момент відбувся ракетний удар по місту на заході Донецької області. Його гараж і автомобіль повністю було знищено. Осколками та вибуховою хвилею було пошкоджено понад 50 будинків. Жінка потрапила до медичного закладу, а четверо людей від госпіталізації відмовилися.

Також у лютому російські загарбники атакували Покровськ із РСЗВ "Смерч". Одного з постраждалих у тяжкому стані евакуювали до Дніпра. Частину міста було відключено від електроенергії для проведення робіт із ліквідації наслідків обстрілу.